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Общественная палата Приморского края: какой ей быть?
Приморское региональное отделение общественной организации «Деловая Россия» выступило с собственным проектом Закона об Общественной палате Приморского края. Проект представлен профильной рабочей группе, сформированной при губернаторе Приморского края.
Чем позиция приморского отделения «Деловой России» принципиально отличается от большинства озвученных? На этот вопрос отвечает председатель Приморского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий СУЛЕЕВ.
- Формирование Общественной палаты Приморского края нельзя рассматривать вне контекста формирования других коллегиальных органов. Мы поддерживаем создание одновременно и Общественной палаты, и Общественного совета при губернаторе.
На данный момент мы придерживаемся точки зрения, что Общественный совет должен формироваться по представлению общественных организаций, работающих в регионе. Но считаем, что попытка объединить в единое целое понятие «общественный» и «экспертный» обречена на неудачу.
Что же касается работы экспертов (в том числе по изучению общественного мнения и социальной напряженности) – это работа, требующая не только высочайшей степени квалификации, но еще и огромных затрат времени на изучение вопроса. И эта работа подразумевает оплату труда экспертов. Напомню также, что в случае, если экспертиза проведена на безвозмездной основе, никаких претензий к ее качеству предъявить невозможно. Гарантией же качества профессиональной (платной) экспертизы является не проверка на коррупционность, а естественные рыночные механизмы. То есть, оценка профессиональной среды и желание повторно получить подобный заказ. Оценка результатов в данном случае выступает в качестве аналога рекламы: если работа выполнена некачественно, эксперт формирует себе негативный имидж и недополучит заказов от других потенциальных заказчиков.
- Какой вы видите Общественную палату Приморского края?
- Общественная палата – это институт гражданского общества, в который может обратиться любой гражданин или общественная организация, чтобы заявить о своем видении социальной проблемы в регионе. Мы предложили сформировать палату из 39 человек, 10 из которых назначает губернатор, 10 выдвигаются общественными организациями и объединениями, а остальные 19 формируются по принципу конкурса документов, отбор которых проводит уже сформированная часть Общественной палаты.
Также мы предлагаем порог кворума и принятия решений снизить до 50% голосов. То есть заседание легитимно при 50% собравшихся, а для принятия решения достаточно 50% голосов от присутствующих.
- Чем Общественный совет отличается от палаты?
- Это орган, в который кандидаты выдвигаются от общественных организаций и который формируется постановлением губернатора. Общественный совет – это изначально рекомендательный орган при губернаторе. Если необходимо на скорую руку изучить мнение общественности по конкретным вопросам, то можно привлекать профильные общественные организации. Например, если встанет вопрос назначения в регионе Уполномоченного по правам предпринимателей, здесь логично привлекать те общественные организации, которые связаны с бизнес- сообществом.
- На должность Уполномоченного по правам предпринимателей на федеральном уровне назначен Борис ТИТОВ, до недавнего времени – бессменный лидер «Деловой России». Есть ли у приморского отделения планы на участие в аналогичном проекте на региональном уровне?
-Назначение на должность федерального омбудсмена - высокая оценка деятельности организации и личных деловых качеств Бориса Юрьевича. И ему предшествовала серьезная системная работа. Не подковерная кадровая борьба, а именно полноценная конкуренция за наиболее грамотные и эффективные проекты. Напомню о дорожных картах – алгоритмах решения серьезнейших системных проблем, мешающих работе предпринимателей, подготовленных «Деловой Россией» совместно с федеральным Агентством по развитию. Напомню также о том, что «Деловой Россией» создан самый эффективный Антикоррупционный центр, на счету которого десятки распутанных сложных дел.
Мы намерены принимать участие в подборе уполномоченного на региональном уровне. Но прежде, чем высказать свое мнение о кандидатуре, мы внимательно изучим его имеющиеся заслуги по защите прав приморских предпринимателей. Нельзя исключать, что мы поддержим кандидата от другой общественной организации. Главное - не амбиции, а польза для дела.
Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".
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