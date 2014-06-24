Дальнегорские депутаты услышали, что им говорили избиратели еще 1 мая

Депутаты, входящие в комитет по социальной политике Дальнегорской городской думы, поддержали требования профсоюзов и жителей Дальнегорского городского округа, выдвинутые ими на митинге 1 мая.

В итоговой резолюции митинга говорится о проблемах, сказывающихся на жизни большинства семей дальнегорцев.

Это рост стоимости путевок в детские загородные лагеря до 22 тыс. руб. за ребенка, платы за ребенка в детский сад с 1200 до 2200 руб. в месяц, рост коммунальных тарифов, цен на ГСМ и продукты. Депутаты поддержали требования жителей городского округа.

Администрации городского округа, как рассказала спикер дальнегорской думы Светлана АРТЕМЬЕВА, рекомендовано рассмотреть возможность увеличения компенсации из местного бюджета платы за детский сад для дальнегорских родителей. Компенсировать плату за детсад предложено только для семей, имеющих доход ниже установленного в крае прожиточного минимума – 10,5 тыс. руб. Думе Дальнегорска рекомендовано обратиться в Заксобрание с предложением: чтобы размер компенсации родителям за детсад устанавливался исходя из реальной величины платы за детсад, действующей в конкретном мунокруге. В прошлом году плата за детсад с учетом компенсации из бюджетов в Дальнегорске составляла 1200 руб. за ребенка. По постановлению горадминистрации с этого года она выросла до 2200 руб. 90% этой суммы идет на питание детей. «Согласно закону об образовании, родители должны платить 100% за место в детском саду,- пояснила Светлана Артемьева.- Но реально родители платят в Приморье лишь 20%, остальное – местные и краевой бюджеты. Но даже 2200 руб. за ребенка, по мнению наших депутатов, - это много. Поэтому администрации ДГО рекомендовано найти возможность и увеличить компенсации за детский сад семьям, имеющим доходы ниже прожиточного минимума на работающего человека – 10,5 тыс. руб. Кстати, в крае эта компенсация за детский сад рассчитывается в 20% от 891 рубля. А ведь реальная стоимость содержания детей в садах гораздо выше. Поэтому депутаты предлагают увеличить сумму за содержание ребенка в детском саду...» И так далее.

На ближайшем заседании думы эти предложения будут окончательно оформлены и направлены в краевой парламент.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.