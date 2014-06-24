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Власть становится приморской

24 Июня 2014, 09:00 | Приморье

В администрации Приморского края становится меньше «варягов»

Врио губернатора Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ выполнил свое обещание и обновил команду перед выборами, очистив ее от «непопулярных» персонажей.

Свои посты ожидаемо оставили первый вице-губернатор Сергей СИДОРОВ и вице-губернатор Владимир БАЛАН.

Одновременно в должности выросли чиновники, курирующие строительство, – вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ и директор департамента градостроительства Олег ЕЖОВ. После перестановок единственным «варягом» среди вице-губернаторов осталась Ирина ВАСИЛЬКОВА, сфера ответственности которой была урезана до минимума в конце 2013 года.

С 18 июня должность первого вице-губернатора занял Василий Усольцев, чье возвращение в большую приморскую политику произошло в конце 2013 года. Будучи назначенным вице-губернатором, он курировал работу департаментов градостроительства, земельных отношений и дорожного хозяйства. Теперь же в ведомстве Василия Усольцева – департамент лесного хозяйства, международного сотрудничества и развития туризма, природных ресурсов и охраны окружающей среды, промышленности и транспорта, а также департамент энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности. Кроме того, Василий Иванович продолжит курировать работу департамента имущественных и земельных отношений.

Вице-губернатором, который будет заниматься вопросами строительной отрасли и дорожного хозяйства, назначен выходец из ДВФУ Олег Ежов, ранее возглавлявший департамент градостроительства Приморского края. Он также будет курировать работу хозяйственного управления администрации Приморья. До перехода в администрацию края в 2012 году Олег Ежов возглавлял отдел технического надзора Дальневосточного федерального университета, а также входил в состав рабочей группы по подготовке предложений по обустройству объектов саммита АТЭС.

Сергей Сидоров работал в качестве первого вице-губернатора более двух лет – в 2012 году он стал одним из первых назначенцев в команде Владимира Миклушевского. Что касается Владимира Балана, то он приступил к работе в 2009 году в качестве куратора градостроительства и дорожного хозяйства. Эту деятельность он осуществлял и после саммита АТЭС, вплоть до конца 2013 года, когда перешел на должность главы представительства Приморского края в Москве в ранге вице-губернатора. Впрочем, этот вице-губернаторский пост для Владимира Андреевича был скорее «почетной ссылкой» после завершения строек саммита АТЭС и сам по себе политического веса не имел.

На повышение пошел и пресс-секретарь губернатора Сергей НЕХАЕВ, который занял пост замруководителя аппарата администрации Приморья. Судя по всему, перевод пиар-специалиста на эту должность имеет практический смысл, связанный в том числе с организацией предстоящих в предвыборный период поездок Владимира Миклушевского по краю. При этом должность директора департамента информационной политики досталась давнему соратнику Нехаева Алексею ПОПЕКО.

Напомним, что провести кадровые перестановки в своей команде врио губернатора Приморья Владимир Миклушевский пообещал 11 июня, в ходе отчета перед депутатами Законодательного Собрания. Глава региона подчеркнул, что предъявляет очень высокие требования к себе и своей команде, поэтому те, кто не справляется с поставленными задачами, покидают администрацию.

По мнению депутата ЗСПК Владимира БЕСПАЛОВА, в проведенных перестановках не обошлось без пиар-составляющей в пользу главы региона, однако назначение на пост первого вице-губернатора Василия Усольцева – вполне ожидаемый и понятный шаг.

- Это показатель того, что губернатор доверяет Усольцеву, которому теперь предстоит везти большую телегу: это и развитие моногородов, наведение порядка в сфере лесозаготовок, и многое другое, - считает Владимир Беспалов. – Я знаю Василия Усольцева уже 15 лет, он опытный организатор и управленец. Большинство депутатов ему поверило. Это понятный и целеустремленный человек, который будет добиваться своего.

Артем СТРОГИН.  Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

 

 

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Теги: отставка  миклушевский  назначение  выборы  кадры 



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Комментарии

  • Псевдоним22:53, 24.06.2014#

    Власть когда то уже была приморской, ровно до того момента пока в кремле однозначно пришли к мнению, что потеряли бразды правления. Называлась эта канитель "Приморская вольница" это когда приморский криминал веселился как хотел при этом получал на это веселье деньги из федерального бюджета. Поговаривают много трупов было

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