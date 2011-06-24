Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморский край представил лучший дизайн-проект стенда на Харбинской ярмарке
Делегация Приморского края приняла участие в XXII Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, которая проходила в КНР с 15 по 19 июня.
В составе приморской делегации - представители вузов, ведущих предприятий и организаций края.
Члены делегации представили свои проекты и предложения по сотрудничеству на стенде Приморского края, который пользовался большой популярностью у посетителей выставки. Экспозиция Приморского края получила награду от организаторов ярмарки за лучший дизайн-проект стенда.
Представители Приморского края также приняли участие в «Бирже деловых контактов», провели переговоры с китайскими компаниями, заинтересованными в сотрудничестве с Россией.
В рамках деловой программы выставки прошла презентация «Приморский край – территория новых возможностей. Приглашение к сотрудничеству». На презентации были представлены различные инвестиционные проекты и проекты в области туризма. Особый интерес вызвали презентации Дальневосточного федерального университета, игорной зоны «Приморье» и другие.
С китайской стороны презентацию посетили представители народных правительств провинции Хэйлунцзян, Харбина, Дуннина, Муданьцзяна, других городов и провинций Китая, инвестиционных компаний, Китайской корпорации страхования экспортных кредитов Sinosure, строительных, продовольственных, торговых и туристических компаний, банков и СМИ КНР.
По итогам выставки и презентации были достигнуты договорённости о сотрудничестве, намечены конкретные шаги на ближайшую перспективу.
Новости тематики
- Премьер Медведев поручил ректору ДВФУ важное дело
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Приморье начали получать дополнительные выплаты от государства
- На Русском создадут крутую песочницу
- Депутаты Находки усомнились в менеджере из Спасска
- Губернатор Приморья лично пошел по торговым центрам
- Самый южный район Приморья еще на несколько месяцев останется с врио
- Китайцы возьмутся за строительство низководного моста из Владивостока в Хасанский район
Новости раздела
- Андрей Тарасенко уведомил крайизбирком Приморья о своем выдвижении
- Премьер Медведев поручил ректору ДВФУ важное дело
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- С сенаторами у Приморья будет всё пучком
- Июньский импульс
- Тарасенко взял курс на развитие
- Жириновский благословил одного из кандидатов на пост губернатора Приморья
- Стал известен еще один кандидат на пост губернатора Приморья
- Коммунисты становятся более обеспеченными
- Приморье накроет волна протестных митингов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось