Приморский край представил лучший дизайн-проект стенда на Харбинской ярмарке

Делегация Приморского края приняла участие в XXII Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, которая проходила в КНР с 15 по 19 июня.

В составе приморской делегации - представители вузов, ведущих предприятий и организаций края.

Члены делегации представили свои проекты и предложения по сотрудничеству на стенде Приморского края, который пользовался большой популярностью у посетителей выставки. Экспозиция Приморского края получила награду от организаторов ярмарки за лучший дизайн-проект стенда.

Представители Приморского края также приняли участие в «Бирже деловых контактов», провели переговоры с китайскими компаниями, заинтересованными в сотрудничестве с Россией.

В рамках деловой программы выставки прошла презентация «Приморский край – территория новых возможностей. Приглашение к сотрудничеству». На презентации были представлены различные инвестиционные проекты и проекты в области туризма. Особый интерес вызвали презентации Дальневосточного федерального университета, игорной зоны «Приморье» и другие.

С китайской стороны презентацию посетили представители народных правительств провинции Хэйлунцзян, Харбина, Дуннина, Муданьцзяна, других городов и провинций Китая, инвестиционных компаний, Китайской корпорации страхования экспортных кредитов Sinosure, строительных, продовольственных, торговых и туристических компаний, банков и СМИ КНР.

По итогам выставки и презентации были достигнуты договорённости о сотрудничестве, намечены конкретные шаги на ближайшую перспективу.