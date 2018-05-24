Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Приморье начали получать дополнительные выплаты от государства

В Приморском крае началась доставка единовременной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Дополнительную меру социальной поддержки получат 759 приморцев.

По информации краевого департамента труда и социального развития, размер выплаты – 10 тысяч рублей. Участники и инвалиды войны 1941-1945 годов получат ее в мае-июне вместе с другими пенсионными и социальными выплатами.

С инициативой о дополнительной поддержке фронтовиков выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Указ о выплатах Глава государства подписал накануне празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Краевое отделение Пенсионного фонда России провело предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей и организацией выплаты. В федеральном ведомстве обращают внимание на то, что специально обращаться в территориальные отделы фонда не нужно. Выплата производится в беззаявительном порядке на основании данных, которые имеются в ПФР.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.