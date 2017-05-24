Приморский "сокол Жириновского" долетел до Государственной думы

До конца мая у Приморья появится еще один депутат в Государственной Думе. Компанию четырем единороссам и одному коммунисту составит «сокол ЖИРИНОВСКОГО» - 33-летний Андрей АНДРЕЙЧЕНКО, которому руководство либерал-демократов решило передать вакантный мандат. Путь от единственного представителя ЛДПР в Думе Владивостока до обладателя кресла в федеральном парламенте Андрейченко проделал менее чем за год.

На выборах-2016 Андрей Андрейченко баллотировался в составе списка ЛДПР как в Законодательное Собрание Приморья, так и в Госдуму. Процент, набранный партией, позволил лидеру приморских либерал-демократов войти в состав краевого парламента, где Андрейченко стал зампредом комитета по продовольственной политике и природопользованию. В то же время рассчитывать на попадание в федеральный парламент приморскому политику было сложно с самого начала: региональная группа списка ЛДПР, которую он возглавлял, включала лишь часть Приморья и, соответственно, не могла принести партии большого числа голосов.

Однако все изменилось в мае: на отдыхе в Израиле скончался член фракции ЛДПР в Госдуме Василий ТАРАСЮК, и Высший совет партии принял решение передать его мандат Андрею Андрейченко. Как сообщил «Золотому Рогу» сам без пяти минут депутат, необходимое решение Центральная избирательная комиссия РФ, как ожидается, примет 24 мая, а 31 мая ему будет вручен мандат депутата ГД. В этом случае уже 2 июня Андрейченко сможет принять участие в пленарном заседании нижней палаты парламента. Вопрос о том, в состав какого комитета ГД РФ войдет новый депутат, пока остается открытым.

- Куда партия направит, там и буду работать. Конечно, есть желание реализовать инициативы по направлениям, по которым я работал в Законодательном Собрании, – это закрытая перевалка угля, заготовка дров в сельской местности, «дальневосточный гектар». Но если меня включат в комитет другого профиля, быстро наберусь опыта, - рассказал Андрей Андрейченко. По словам политика, терять связь с Приморским краем после перехода в Госдуму он не собирается, а первый депутатский отпуск точно проведет в Приморье: Андрейченко хочет помочь ЛДПР показать достойный результат на сентябрьских выборах в городах края.

Александр САЛКОВ.