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Председатель ЗС Приморья ждет советов от молодежи

24 Мая 2017, 15:35 | Приморье

Александр Ролик предложил студентам ДВФУ стать соавторами краевых законов

 

Созданные в Приморье условия дают шанс стать успешным каждому человеку, но возможность совершенствования правовой базы есть всегда. Эту мысль председатель краевого Законодательного Собрания Александр РОЛИК озвучил на встрече со студентами-политологами Дальневосточного федерального университета, которая состоялась в рамках проекта «Личное мнение». Как подчеркнул спикер ЗС ПК, депутатский корпус всегда готов прислушаться к мнению молодых людей, которым небезразлична судьба Приморья.

В начале встречи Александр Ролик поделился с нынешними студентами воспоминаниями о своих студенческих годах. Председатель краевого парламента рассказал о том, что еще в школе мечтал стать юристом и исполнил свою мечту, выдержав огромный конкурс на профильную специальность в ДВГУ - 15 человек на место. Обучаясь в университете, будущий председатель ЗС ПК успевал не только грызть гранит науки, но и участвовать в общественной деятельности, и - как и любой хороший студент - подрабатывать в свободное время. Получив диплом, Александр Ролик поступил в аспирантуру. Тогда же был направлен в комитет комсомола университета, но полученные знания требовали применения на практике, и вскоре Александр Иванович принял предложение перейти в органы государственной безопасности, где прослужил 11 лет.

Александр Ролик кратко рассказал об основных этапах своей трудовой биографии - службе в КГБ, налоговой полиции и Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, руководстве Управлением Министерства юстиции РФ по Приморскому краю, работе в качестве вице-губернатора Приморья, отвечающего за внутреннюю политику, и последующем переходе на должность председателя Законодательного Собрания. Как признался Александр Иванович, работа в краевом парламенте дает ему возможность в полной мере реализовывать себя как юриста, непосредственно занимаясь законотворчеством.

В свою очередь, будущие политологи задали главному законодателю Приморья немало вопросов, из которых стало ясно, что молодые люди хорошо информированы о происходящих в крае политических процессах и имеют о них свое мнение. Речь шла о недопущении криминала во власть, переходе на новую систему избрания глав муниципальных образований, поддержке инициативной молодежи. Один из вопросов касался борьбы с коррупцией в органах власти - студенты напомнили, что за последние годы в Приморье было немало резонансных дел в отношении чиновников разного уровня. 

- У нас в крае эффективно работают в этом направлении правоохранительные органы, в связи с чем и высокие показатели по выявлению коррупционных преступлений. Но это вовсе не означает, что все погрязли в коррупции, - отметил Александр Ролик, подчеркнув, что краевые депутаты постоянно работают над совершенствованием законодательной базы в сфере борьбы с коррупцией и даже рассказал о поправках, которые планируется принять в ближайшее время. Например, вскоре сведения о доходах и имуществе должны будут предоставлять не только действующие руководители муниципальных образований, но и кандидаты, участвующие в конкурсе на эти посты.

Ряд вопросов касался организации работы краевого парламента, в том числе - вопросов дисциплины. Александр Ролик рассказал студентам, что он был одним из инициаторов усиления ответственности за пропуск депутатами без уважительной причины заседаний ЗС ПК и комитетов: теперь особо злостные «прогульщики» могут быть лишены депутатского мандата. 

- Работая с предыдущим созывом Законодательного Собрания, мне как ответственному за взаимодействие с парламентом вице-губернатору иногда приходилось буквально вылавливать некоторых депутатов и убеждать их прийти на заседание. Иначе пришлось бы откладывать принятие нужных приморцам решений, - сообщил ранее непубличные подробности Александр Ролик.

Отвечая на вопрос о том, что такое успех, председатель приморского парламента процитировал слова Президента России Владимира ПУТИНА, которые тот произнес на недавней встрече с Героями России и Героями труда.

- Президент сказал, что успешный человек - это человек, который любит свою Родину. Это человек талантливый, трудолюбивый и целеустремленный. Считаю, что любой человек, который стремится занять свое место в жизни, может стать успешным, но для этого надо прежде всего хорошо учиться, - сказал председатель краевого парламента.

По мнению Александра Ролика, созданные в стране и в крае условия дают возможность стать успешным каждому человеку: всё, что сегодня делается в рамках 18 государственных программ Приморского края, направлено на создание условий для нормальной, комфортной жизни в регионе.

В то же время всегда есть возможность для совершенствования законодательства, дальнейшего улучшения условий жизни приморцев, развития экономики края, добавил председатель ЗС ПК. И в этой работе, по словам Александра Ролика, депутаты рассчитывают на помощь со стороны инициативной молодежи - не только Молодежного парламента и Совета молодых депутатов при Законодательном Собрании, но и студентов.

- Если вы считаете, что тот или иной краевой закон нуждается в совершенствовании, сделайте реферат, курсовую или даже дипломную работу по этой теме. Я и мои коллеги по депутатскому корпусу могли бы выступить в качестве рецензентов ваших работ. Давайте заниматься законотворчеством вместе! - призвал своих собеседников Александр Ролик.

Юрий РОГОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ЗС ПК 



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