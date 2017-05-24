Большинство активистов Навального в Приморье со временем окажутся в партии власти

В то время как «Единая Россия» ежегодно проводит строго регламентированный кастинг среди тех, кто хочет и может стать депутатом при поддержке партии, новички в оппозиционной среде пробивают себе дорогу в основном за счет оригинальной подачи своих идей, пишет Делавая газета "Золотой Рог".

Однако сделать это не просто: в крае есть немало бунтарей со стажем, которые не хотят сдавать своих позиций.

Найди свою нишу

В политической истории Приморья есть немало примеров, когда уличные протесты для отдельных людей становились трамплином в большую политику. Одним из первых этой дорогой прошел вице-спикер Думы Владивостока Дмитрий ПЕНЯЗЬ, в середине двухтысячных защищавший права автолюбителей Приморья, а в 2007 году успешно избравшийся в Думу Владивостока. Протестные акции 2008-2009 годов в итоге привели в краевой и городской парламенты Артема САМСОНОВА, Анатолия ДОЛГАЧЕВА (в 2016 году возглавил КПРФ в Приморье), Олега ВЕЛЬГОДСКОГО (в 2016 году перешел из КПРФ в «Единую Россию» и стал депутатом ЗС ПК) и Юрия КУЧИНА. Брат Артема Самсонова, Александр, вошел в состав Избирательной комиссии Приморского края. В свою очередь неоднократно посещавший оппозиционные митинги тех лет Максим ВЕДЕНЕВ сегодня оказался по другую сторону баррикад - с 2016 года он является и.о. краевого департамента градостроительства.

При этом протесты начала 2017 года в Приморье пока не высветили новую генерацию оппозиционеров. Народным недовольством вокруг систем «Платон» и «ЭРА-Глонасс» пытаются воспользоваться те, кто уже владеет депутатским мандатом. Например, покинувший ряды КПРФ депутат Думы Владивостока Андрей ГАЛИЦКИХ активно участвовал в организации митингов против обязательного оборудования ввозимых в РФ автомобилей данной системой, а руководитель горкома КПРФ и краевой депутат Артем Самсонов сотоварищи примкнул к протестующим против «Платона» дальнобойщикам.

В условиях, когда автомобильная тема практически приватизирована опытными политиками, новые лица приморской политики вынуждены искать для себя новые ниши или придумывать оригинальные способы донести свои взгляды до потенциального избирателя. Например, оппонирующий губернатору Приморья активист - бывший прокурор Владивостока и сити-менеджер Большого камня Алексей КЛЕЦКИН - не только добился разблокировки известного порносайта, но и весьма успешно защитил в судах интересы задержанных в ходе митинга 26 марта. Кроме того, молодой политик пишет стихи («клецки»), а также с юмором комментирует в социальных сетях наиболее резонансные политические события в жизни Приморья.

Кредо недавно избранного в Общественную палату Приморья Сергея МИЛЬВИТА стала борьба с нелегальными автостоянками и точечной застройкой скверов во Владивостоке. Несмотря на легкий оппозиционный флер подобных мероприятий, в настоящее время Мильвит участвует в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов в Думу Владивостока. Его коллега по фонду «Горожанин и гражданин» Николай СМИРНОВ свой путь к активной общественной деятельности начинал как блогер, освещавший, главным образом, проблемы благоустройства во Владивостоке. Позднее Смирнов стал помощником одного из оппозиционных депутатов ЗС Приморья, но в итоге понял, что с «несогласными» ему не по пути.

Штаб под открытым небом

Потенциальной кузницей кадров для приморской оппозиции мог бы стать, но пока не стал, избирательный штаб оппозиционера Алексея НАВАЛЬНОГО, символически открытый на минувшей неделе во Владивостоке. Подготовкой к открытию штаба занимались хорошо известные в оппозиционной тусовке персоны - депутат гордумы Юрий Кучин и активист Александр ЩЕГЛЮК, организовывавшие протестные акции еще пять лет назад, но официально принадлежащие к партии «Демократический выбор» (11 мая Верховный суд РФ приостановил деятельность «ДВ» на три месяца). Из новых имен, пока не слишком известных широкой публике, стоит выделить активистов Дмитрия ЗУБАРЕВА и Максима ЧИХУНОВА.

15 мая на импровизированном открытии «избирательного штаба» Алексея Навального во Владивостоке собралось около сотни неравнодушных, в основном школьного и студенческого возраста. Студенты и недавние выпускники приморских вузов составляют основу групп сторонников Навального и в социальных сетях: в профилях многих из них можно найти фото, сделанные в ходе акции протеста 26 марта, когда толпа активистов осаждала здание Фрунзенского РОВД. В то же время руководитель избирательной кампании Навального Леонид ВОЛКОВ на пресс-конференции во Владивостоке отметил, что делать ставку исключительно на молодежь активисты не намерены, а людей в возрасте младше 18 лет среди сторонников оппозиционера, согласно проведенному исследованию, оказалось всего 1,3%.

- Когда у тебя ипотека и трое детей, тебе несколько сложнее идти на митинг. Поэтому волонтеры и агитаторы - это, конечно, в первую очередь молодежь. Однако наша целевая аудитория - это все избиратели, - подчеркнул Волков. В качестве примера он привел выборы мэра Москвы 2013 года, где за Алексея Навального активнее всего голосовали женщины в возрасте 45-55 лет, и выразил надежду, что молодые активисты штаба на выборах сагитируют своих старших родственников.

«Если человек не понимает, его можно использовать»

А пока в официальных СМИ из Навального продолжают «лепить» циничного политика, идущего к президентскому креслу обманутых школьников, красноречивее всего по поводу ситуации высказалась бывший координатор штаба оппозиционера во Владивостоке Софья КРИВЦОВА.

«Ранее я не была связана с политической деятельностью. Считаю себя в этом некомпетентной. Если человек не до конца понимает, куда попал, теоретически, его можно использовать. Моего сотрудничества со штабом, которое было на данном этапе, это не касается. Это касается большой политики в целом», - написала Кривцова на своей страничке в соцсети Facebook.

О своем намерении участвовать в ближайших президентских выборах Алексей Навальный заявил в декабре 2016 года. Поскольку его выдвижение кандидатом от парламентской партии выглядит фантастическим вариантом, а «собственную» партию политику так и не дали зарегистрировать, для выдвижения в президенты Навальному необходимо будет собрать в короткий срок не менее 300 тысяч подписей избирателей. Однако главным фактором, который может воспрепятствовать планам Навального, остается приговор, вынесенный Ленинским районным судом Кирова по так называемому «второму делу «Кировлеса». 8 февраля 2017 года Алексей Навальный был осужден условно по ч. 4 ст. 160 УК РФ, однако политик рассчитывает успешно отменить вердикт в последующих инстанциях на национальном и международном уровнях.

Александр САЛКОВ.

МНЕНИЕ

Виктор БУРЛАКОВ, политолог:

- Люди, идущие в политику, как правило, ориентированы на то, чтобы со временем занять определенную должность, повысить свой статус. Но в России принадлежность к оппозиции не открывает практически никаких карьерных перспектив: партии, которые и оппозиционными назвать можно весьма условно, представлены в органах власти в небольшой пропорции.

Конечно, молодые оппозиционно настроенные люди поначалу идут туда, где легко принимают и дают простые рецепты решения проблем. Но в итоге в оппозиции остаются самые идейные, а те, кто настроен на карьеру, корректируют свои взгляды. Поэтому мы нередко наблюдаем переток активных граждан в правящую партию. В то же время прослойка людей, выдвинувшихся с «нулевых» позиций, невелика как в среде оппозиции, так и в среде правящей элиты. Реального рекрутирования талантливой молодежи не проводят ни те ни другие, ограничиваясь продвижением во власть своих протеже.

Фото - VL.Ru.