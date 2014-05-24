Приморью прописали очередной коридор развития. Естественно, через Китай

Новая федеральная структура хочет реализовать проект по комплексному развитию территорий Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока "Экономический коридор развития "Байкал - Китай - Приморье"

Гендиректор Федеральный центр проектного финансирования (ФЦПФ является 100% дочкой "Внешэкономбанка") Александр БАЖЕНОВ и руководитель и руководитель ЗАО "Олимпик Сити" Алексей СЕМЯНЕЧЕНКО в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о создании совместной проектной компании.

Новая структура, в частности готова реализовывать проект по комплексному развитию территорий Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока "Экономический коридор развития "Байкал - Китай - Приморье".

"Он предусматривает формирование коридора развития вдоль транспортной оси от Иркутской области через Забайкальский край и КНР до Приморского края. Данная инициатива уже получила одобрение коллегии Министерства регионального развития Российской Федерации", - говорится в овместном сообщении участников проекта.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Санкнт-Петербург