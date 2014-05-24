Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморью прописали очередной коридор развития. Естественно, через Китай
Новая федеральная структура хочет реализовать проект по комплексному развитию территорий Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока "Экономический коридор развития "Байкал - Китай - Приморье"
Гендиректор Федеральный центр проектного финансирования (ФЦПФ является 100% дочкой "Внешэкономбанка") Александр БАЖЕНОВ и руководитель и руководитель ЗАО "Олимпик Сити" Алексей СЕМЯНЕЧЕНКО в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о создании совместной проектной компании.
Новая структура, в частности готова реализовывать проект по комплексному развитию территорий Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока "Экономический коридор развития "Байкал - Китай - Приморье".
"Он предусматривает формирование коридора развития вдоль транспортной оси от Иркутской области через Забайкальский край и КНР до Приморского края. Данная инициатива уже получила одобрение коллегии Министерства регионального развития Российской Федерации", - говорится в овместном сообщении участников проекта.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Санкнт-Петербург
Новости тематики
- Коммунисты становятся более обеспеченными
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Приморье начали получать дополнительные выплаты от государства
- На Русском создадут крутую песочницу
- Депутаты Находки усомнились в менеджере из Спасска
- Губернатор Приморья лично пошел по торговым центрам
- Самый южный район Приморья еще на несколько месяцев останется с врио
- Китайцы возьмутся за строительство низководного моста из Владивостока в Хасанский район
Новости раздела
- Коммунисты становятся более обеспеченными
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем
- "Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
- Бюджет Приморского края адаптируют под новый "майский указ" президента
- В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки
- Борис Гладких официально вступил в должность главы Находки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
дочерняя компания "Экономический коридор развития "Байкал - Китай - Приморье-Чуркин