Сбоку сырьевая припёка

Дальний Восток России нужен Китаю только в планах и отчетах кураторов региона

Семинар «Россия и Китай: текущие тенденции и перспективы развития» собрал во Владивостоке предпринимателей, специализирующихся на торговле с Поднебесной, где, кроме животрепещущей темы о расчетах в национальных валютах, был поднят вопрос об эффективности партнерских взаимоотношений двух стран. И, по мнению ученых-регионоведов, здесь, оказывается, далеко не все так гладко, как мы привыкли слышать с голубых экранов.

Все уже свыклись с мыслью, что после объявления России санкций со стороны Европы и США главным стратегическим партнером нашей страны стал Китай. В различных СМИ на протяжении нескольких лет муссируется тема о том, что мы нужны Китаю, и как здорово продвигается взаимовыгодное сотрудничество, однако есть причины предполагать, что это далеко не так.

Яркий пример тому - приостановление в конце 2018 года подписания договора о переходе к двусторонним расчетам в национальных валютах между Россией и Китаем, которое готовилось с 2014 года. Это, по некоторым оценкам, фактически означает, что КНР присоеденилась к антиросийским санкциям. По-восточному пытаясь угодить обеим сторонам, Поднебесная предложила перевести валютные операции на уровень банков. При этом доля рублевых контрактов в сфере торговли между РФ и Китаем неуклонно снижается.

При этом бизнес с нетерпением ждал подписания договора. Так, представители приморских компаний, присутствующие на семинаре, отметили, что в связи с санкциями со стороны США, расчеты в долларах все чаще проходят с большими задержками, что порой отрицательно сказывается на ведении бизнеса.

В Приморье с расчетами в юанях помогают Примтеркомбанк, филиал Bank of China и некоторые другие банки, имеющие корреспондентские отношения с китайскими банками. Однако, если бы договор был подписан, речь шла бы не только о расчетах, но и о клиринговых операциях в нацвалютах.

Взгляд Пекина на Тихоокеанскую Россию озвучил в своем выступлении на семинаре профессор, д.э.н., Виктор ЛАРИН, который ежегодно принимает участие в стратегически важных для экономики и политики Поднебесной конференциях международного и правительственного уровней. «В своих выступлениях Си Цзиньпин никогда не упоминал Дальний Восток России. А вот эффективное сопряжение с Евразийским экономическим союзом, «пояса и пути» - постоянно», - отмечает ученый. В качестве примера он привел нашумевшие концепции шести коридоров и пяти путей, где России уделяется далеко не первое место. В обеих концепциях наша страна упомянута лишь раз:

Прим. 1. Концепция шести коридоров: 1) Сухопутный мост Новой Евразии (ж/д от Ляньюнган (Цзянсу) до Роттердама. 2) Китай-Монголия-Россия (Пекин-

Улан-Батор-Иркутск-Москва-СПб. 3) Китай - Центральная Азия - Западная Азия (Синьцзян - Средиземное море и Аравийский полуостров. 4) Китай - Индокитайский полуостров 5) Китай - Пакистан (Кашгар - Гвадар). 6) Бангладеш - Китай - Индия - Мьянма.

Прим 2. Концепция пяти путей: 1) В Европу через Центральную Азию и Россию. 2) На Ближний Восток через Центральную Азию. 3) В Юго-Восточную и Южную Азию и Индийский океан. 4) В Европу через Южно-Китайское море и Индийский океан. 5) В южную Пацифику через Южно-китайское море.

Все указывает на то, что пока российская сторона продолжает питать надежды на рост заработков с транзита китайских грузов через Северный морской путь, Поднебесная выжидает и надеется, что северный морской путь, наконец, подешевеет.

«Китай не забросил Шелковый путь, и они, в конце концов, обойдут нас через Иран и Казахстан. И те китайские грузы, которые сейчас идут через Забайкалье, и которым мы несказанно рады, пойдут южнее. При этом, по своей колее, без перегрузов, и еще затянут на себя потребителей из тех же Ирана и Казахстана», - уверен эксперт по российско-китайским отношениям, к.э.н. Константин ТАТЦЕНКО.

По его мнению, если мы хотим выступать с Китаем на равных, необходимо, прежде всего, развивать собственную экономику и свой рынок сбыта. «Китаю хватает собственного рынка, 1,5 млрд человек. На нем можно продать все что угодно, причем это бесконечная продажа», - отмечает эксперт.

То, что Россия для Поднебесной - малозначительный рынок подтверждают статданные. В 2018 году доля России во внешней торговле КНР составляла 2,3% (1,9% в китайском экспорте и 2,8% в импорте). При этом доля ЕС в этом же периоде составила 42,7%.

Учитывая малонаселенность Российского Дальнего Востока, рассматривать восточную часть России как рынок сбыта Китай не будет. При этом Поднебесная не особо хочет и вкладывать свои инвестиции в регион. Причины здесь - как в желании получить особые условия, которые практически означают права собственности на инфраструктурные объекты, так и в «специфической» работе российских органов власти, занимающихся вопросами привлечения иностранных инвестиций.

Кроме того, подписание договора о переходе к двусторонним расчетам в национальных валютах между Россией и Китаем, которое готовилось с 2014 года, отложено по инициативе китайской стороны. А это, по некоторым оценкам, фактически означает, что КНР присоединилась к антироссийским санкциям. По-восточному пытаясь угодить обеим сторонам, Поднебесная предложила перевести валютные операции на уровень банков. При этом доля рублевых контрактов в сфере торговли между РФ и Китаем неуклонно снижается.

Приморские эксперты отмечают, что «ускоренное развитие» Дальнего Востока, несмотря на громкие заявления, происходит большей частью на бумаге. Пора это понять и прекратить имитировать бурную интеграцию со странами АТР, и пора заняться развитием собственных рынков сбыта, собственной экономики, а не убивать ее непомерными ставками НДС.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА, фото Евгении ПРИЙМАК.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.