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Губернатор и начальник приморского управления Минюста РФ будут вместе бороться с коррупцией

24 Апреля 2012, 01:44 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 24 апреля, ZRPRESS. 21 апреля состоялась рабочая встреча губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и начальника управления Министерства юстиции РФ по Приморскому краю Александра Ролика.

Александр Ролик сообщил губернатору края об основных приоритетных направлениях работы органов юстиции в Приморском крае и проблемных вопросах соблюдения законодательства органами исполнительной власти в сфере обеспечения единства правового пространства Российской Федерации.

На встрече также рассматривался ряд вопросов, связанных с организацией совместной работы администрации края и Управления Минюста РФ по Приморскому краю по правовому просвещению населения, оказанию бесплатной юридической помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите, профилактике коррупции и экстремизма. В частности, Владимир Миклушевский предложил Управлению Минюста принять участие в формировании общественного экспертного органа по антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов. Он также поддержал инициативу создания при администрации края межведомственной комиссии по противодействию экстремизму.

В ходе встречи была достигнута договоренность Владимира Миклушевского и Александра Ролика о необходимости подписания нового соглашения о взаимодействии между администрацией Приморского края и Управлением Минюста РФ по Приморскому краю в сфере обеспечения единства правового пространства Российской Федерации и профилактики коррупции.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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