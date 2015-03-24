"Гражданская платформа" в Приморье дала трещину

Партия «Гражданская Платформа», созданная в 2012 году бизнесменом Михаилом ПРОХОРОВЫМ, вскоре может прекратить свое существование или сменить название. Об этом сообщает газета «Золотой Рог».

Как на федеральном уровне, так и в регионах ряды партии покидают наиболее известные и активные люди, которые стояли у истоков ее создания. В частности, ряды «Гражданской Платформы» покинул известный приморский предприниматель, председатель Федерации водно-моторного спорта Приморского края Юрий РЯБКО, до недавнего времени входивший в федеральный политический комитет партии.

Напомним, Раскол в федеральном руководстве «Гражданской платформы» оформился в конце февраля – после того, как члены партии засветились на «Антимайдане» в Москве, а нынешний председатель полит объединения Рифат ШАЙХУТДИНОВ попытался исключить из партии известного своей проукраинской позицией музыканта Андрея МАКАРЕВИЧА. Конфликт привел к тому, что 13 марта создатель «Гражданской платформы», известный российский бизнесмен Михаил ПРОХОРОВ, объявил о выходе из партии. Его примеру последовали практически все члены федерального гражданского комитета «ГП», за исключением Рифата Шайхутдинова, который заявил о намерении сохранить партию и повести ее на выборы в Госдуму в 2016 году.

- У нас свободная страна и каждый волен совершать поступки и ощущать их последствия. Михаил Дмитриевич совершил понятный и недвусмысленный поступок, к которому я отношусь с уважением и пониманием, - прокомментировал ситуацию в партии Юрий Рябко, который был один из основателей отделения партии в Приморье и являлся доверенным лицом Михаила Прохорова на выборах президента РФ в 2012 году. – Со своей стороны я поддержал этот поступок, выйдя из руководящих органов «Гражданской платформы» и партии в целом. Думаю, что у Михаила Прохорова будет новый проект, и я буду рад принять в нем участие.

После конфликта в верхах несколько региональных отделений «Гражданской платформы» объявило о самороспуске. Но в Приморском крае этого в любом случае не произойдет, заверил корреспондента газеты «Золотой Рог» Юрий Рябко. Сложившуюся ситуацию приморские партийцы намерены обсудить на неформальном собрании перед намеченной на 24 марта конференции «Гражданской платформы» в Москве.

- Могу сказать точно, что самороспуска не произойдет. Наверное, кто-то заявит о выходе из партии, но многие поддерживают Рифата и считают происходящее одной из форм ротации, - рассказал Юрий Рябко.

Добавим, что будущее «Гражданской платформы» должно окончательно определиться 17 апреля на внеочередном съезде партии, где будут сформированы новые органы управления, а также новые составы политического и гражданского комитетов «ГП». До этого, 24 марта, должна состояться партийная конференция, где будет обсуждена повестка съезда. Добавим, что сам Михаил Прохоров, покидая ряды «Гражданской платформы», предложил ликвидировать партию или изменить ее название.

ДОСЬЕ «ЗР»:

Политическая партия «Гражданская Платформа» создана 4 июня 2012 года. Региональные отделения партии сформированы в 57 субъектах РФ. Партия принимает активное участие в выборах всех уровней власти: по итогам выборов 2013 и 2014 годов «Гражданская Платформа» заняла 1-е место среди непарламентских партий.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.