В ряде районов Приморья останется всего по два-три сельских поселения

Процесс укрупнения сельских поселений в Приморье, о котором деловая газета «Золотой Рог» рассказывал в феврале, выходит на финишную прямую. Уже завтра, 25 марта, в краевом парламенте рассмотрят блок необходимых для этого законопроектов. Как неоднократно подчеркивали краевые власти, поселения укрупняют ради оптимизации их скудных бюджетов и сокращения числа чиновников. Однако на практике ситуация может привести всей полноты власти в руках районных администраций и ликвидации самого нижнего уровня МСУ как такового.

В большинстве районов проведение общественных слушаний и принятие решений по вопросу объединения состоялось в ноябре-декабре 2014 года, а к марту был подготовлен пакет законопроектов для закрепления новой схемы АТУ на краевом уровне. Конец марта является крайним сроком для принятия законопроектов, изменяющих административно-территориальное деление районов Приморья: скорость процесса объясняется тем, что в крае хотят успеть провести выборы глав и муниципальных комитетов в укрупненных поселениях в Единый день голосования в сентябре.

Еще один фактор, который заставляет торопиться - состоявшаяся с 1 января передача с уровня поселений на уровень муниципального района 26 полномочий из 39, а также перераспределение налоговых и неналоговых доходов в пользу районного уровня. В результате очередных преобразований многие поселения уже в 2015 году могут столкнуться с острой нехваткой средств на административные расходы и исполнение оставшихся 13 полномочий.

Досье "Золотого Рога"

Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения. По данным Росстата на 1 января 2014 года в России насчитывалось 18525 сельских поселений, что почти на тысячу меньше, чем на 1 января 2010 года (19 591). В Приморском крае на начало 2015 года насчитывается 135 городских и сельских поселений.

Слияние и поглощение

Судя по подготовленным законопроектам, в некоторых районах Приморья административно-территориальное деление изменится радикально: в составе муниципалитета останется лишь поселение-райцентр, в котором проживает бОльшая часть населения района, и еще одно поселение. Так, например, произойдет в Октябрьском районе, где к райцентру (село Покровка) присоединят Галенкинское и Новогеоргиевское сельские поселения. Укрупненное поселение объединит почти два десятка населенных пунктов с общим населением в 21,6 тыс. человек. В обоснование такого шага власти района приводят расчеты, по котором бюджет объединенного Покровского поселения будет бездефицитным, в то время как сейчас Галенкинское и Новогеоргиевское поселения имеют солидные «бреши» в бюджетах.

Кроме нового образования, на территории района останется лишь Липовецкое городское поселение, то есть в итоге Октябрьский район будет включать в себя всего два поселения. Похожая ситуация – в Кавалеровском районе, где создадут свое «суперпоселение» на базе райцентра, присоединив к нему сразу три городских (Горнореченское, Хрустальненское, Высокогорское) и одно сельское поселение - Рудненское. Вторым поселением в рамках района останется Устиновское сельское, которое уже укрупнили в 2011 году за счет присоединения села Зеркальное.

В Пограничном районе объединятся Жариковское и Барабаш-Левадинское сельские поселения (административным центром будет село Жариково). Объединенное поселение займет площадь более половины Пограничного района – в частности, его самые малонаселенные центральные и северные территории. При этом сегодня в отдаленном селе Барабаш-Левада проживает всего 256 человек, в то время как в Жариковском поселении – без малого 4 тыс. человек.

- Объединение выгодно прежде всего с точки зрения бюджета: только на содержание администрации поселения Барабаш-Левада уходил миллион рублей. Главе объединенного поселения не составит труда доехать из Жариково в Барабаш, а высвободившиеся средства можно будет направить, например, на обустройство колодцев. Поэтому противодействия ни со стороны жителей, ни со стороны руководства поселений не было, - рассказал «Золотому Рогу» депутат думы Пограничного района Михаил ГУБАРЬ. По мнению депутата, главная проблема во многих сельских администрациях Приморья – это схема «много начальников – мало исполнителей», которая и приводит к росту затрат на содержание аппарата.

Планы по объединению есть и в других районах края. В Ханкайском районе семь сельских поселений планируется объединить в три. А депутаты Думы Спасского района вышли с инициативой по объединению Чкаловского, Александровского, Духовского сельских поселений в одно поселение. По словам главы района Анатолия БРАНИЦКОГО, доходов Александровского и Духовского поселений сегодня не позволяют им вступать в различные программы – все средства уходят на содержание чиновников. Эффект от объединения оценивается в 1 млн. рублей ежегодно.

В Хасанском районе объединят Барабашское, Безверховское и Приморское поселения, территория которых в скором времени может стать большой стройкой «Газпрома». Районную администрацию при этом планируется объединить с администрацией райцентра - Славянки. В Пожарском районе обсуждается вопрос об объединении Лучегорского, Федосьевского и Нагорненского поселений, Пожарского поселения с Губеровским и, возможно, присоединении к ним Игнатьевского муниципального образования.

Меньше подчиненных – легче управлять?

В то же время, в некоторых районах, таких как Михайловский и Кировский, власти поселений пока решили повременить с объединением. Ведь далеко не всегда идея объединения поселений получает одобрение на публичных слушаниях.

- Чем больше территория поселения, тем дальше власть, - уверен зампредседателя комитета по региональной политике ЗС ПК Павел АШИХМИН. – К каждому случаю нужно подходить адресно: объединение целесообразно, если населенные пункты расположены близко друг к другу. Там, где села далеко друг от друга, это приведет к негативным последствиям. В целом же проблему наполнения бюджетов поселений стоило бы решать не путем простого объединения, а с помощью перераспределения налогов и других доходов.

Добавим, что закон теперь позволяет объединять администрации района и его районного центра. Вкупе с тем, что в ряде районов вскоре останется по 2-3 поселения, получится, что самый нижний уровень МСУ будет фактически ликвидирован. А руководителя районной администрации, которая займется управлением «укрупненным» райцентром, невозможно будет назначить без согласия представителей губернатора. С точки зрения управляемости – система предельно удобная, но помнят ли инициаторы «укрупнения по-приморски» о том, что создание новых поселений потребует проведения новых выборов и разработки новых документов территориального планирования, что само по себе недешевое удовольствие? Не перевесят ли эти затраты символическую (по мерам краевого бюджета) экономию в миллион рублей на поселение?

- Проблема МСУ на уровне поселений – не в количестве чиновников, а в качестве оказания населению государственных услуг. Именно качество оказания этих услуг, а не количество чиновников или расходование бюджетных средств, должно быть главным критерием оценки работы власти на местах. Простым изменением границ поселений качество работы не повысить, - считает политолог Виктор БУРЛАКОВ. – Если же отталкиваться от того, что поселениям оставили всего 13 полномочий из 39, то по логике нужно вообще ликвидировать самоуправление на поселенческом уровне. Поэтому при нынешнем подходе к укрупнению поселений мы не добьемся ни улучшения эффективности управления, ни существенной экономии бюджетных средств. И я не исключаю, что чиновников после объединения станет даже больше.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.