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Губернатор Приморья начал активно привлекать во власть представителей бизнеса
Больше всего свежей крови влито в экономическо-проектный блок, который обрел и нового вице-губернатора, и новые структуры, и новых людей. Правда, для того чтобы обновленная структура заработала в полную силу, необходимы поправки в краевой бюджет на 2015 год, пишет деловая газета "Золотой Рог".
18 февраля в администрации Приморья появился еще один новобранец. Должность директора департамента проектов и стратегического развития Приморского края занял Виталий ВЕРКЕЕНКО, широко известный в Приморье и далеко за его пределами как генеральный директор ООО «Технохолдинг Сумотори» и СТК «Приморское кольцо». Ожидается, что одним из основных направлений его работы должно стать обеспечение реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе ТОРов.
«Новому проектному департаменту предстоит непростая работа. Кроме формирования точек стратегического развития края он должен внедрить принципы проектного управления в текущие механизмы работы органов исполнительной власти. И это будет касаться не только экономического блока администрации края. Практики решения подобной задачи такого масштаба в регионах страны еще не было», - отметил вице-губернатор Сергей НЕХАЕВ, в чье ведение вошел новый департамент.
Напомним, что ранее департамент экономики и развития предпринимательства возглавил еще один представитель крупного приморского бизнеса - Дмитрий ЦАРЕВ (его департамент подчиняется первому вице-губернатору Василию УСОЛЬЦЕВУ). Таким образом, два известных в Приморье бизнесмена, обладающих опытом реализации крупных и нестандартных проектов, получили достаточно широкий фронт работ в новых должностях, пишет деловая газета "Золотой Рог".
- Оба назначенца из реального сектора экономики являются профессионалами в своей сфере деятельности. И в условиях кадрового голода в команде губернатора приход Веркеенко и Царева в администрацию вполне логичен: они лучше остальных знакомы с реальной экономической ситуацией в крае и представляют пути ее улучшения, - считает политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. – К тому же они постоянно общаются с предпринимательским сообществом края, и есть шанс, что интересы приморского бизнеса станут чаще учитываться при принятии решений.
Отметим, что Виталий Веркеенко в минувшем году достаточно критически оценил экономическую стратегию руководства Приморья. В интервью журналу «Дальневосточный капитал» летом прошлого года он высказал недоумение по поводу того, что власти региона делают акцент на привлечение иностранных инвесторов, а не на местные компании. «Приходящие варяги по большей части «пылесосы», вряд ли среди них будут стратегические инвесторы, поэтому развитие территории будет зависеть от того, насколько продуктивно власть будет работать с существующим малым и средним приморским бизнесом», - сказал тогда Веркеенко.
Изменение структуры администрации Приморья и появление новых департаментов ожидаемо приведет к появлению в бюджете-2015 новых статей. Например, на обеспечение деятельности вновь созданного департамента проектов и стратегического развития Приморского края, который возглавил Виталий Веркеенко, в 2015 году планируется потратить в сумме 5 млн рублей. Такая цифра содержится в проекте корректировки краевого бюджета, который поступил на днях в Законодательное Собрание. Но, как следует из пояснительной записки, профинансировать новый департамент предполагается за счет сокращения соответствующих расходов департамента экономики и стратегического развития Приморского края, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Кроме того, в целях реализации краевого закона №497 от 18 ноября 2014 года «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» в структуре администрации создаются три краевых учреждения. На обеспечение их деятельности предусмотрены бюджетные ассигнования всего в сумме 143,8 млн руб.
Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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