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Nakhodka-city.ru претендует на звание лучшего в России муниципального сайта

24 Февраля 2011, 20:25 | Приморье

Официальный интернет-сайт администрации Находкинского городского округа www.nakhodka-city.ru выдвинут участником Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный сайт». Голосование началось на сайте www.uprava.org в разделе «Проекты».

Конкурс «Лучший муниципальный сайт» нацелен на выявление и поддержку сайтов муниципальных образований наиболее квалифицированно и оперативно информирующих население и предприятия о деятельности местных органов власти. Организаторами конкурса выступают: Муниципальная академия, комитеты по вопросам муниципального самоуправления Совета Федерации и Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации, журнал «Управа».

Сайт www.nakhodka-city.ru становится все популярнее, что подтверждает неуклонно растущая статистика посещаемости. Это вполне объяснимо, поскольку находящаяся на ресурсе информация касается как деятельности местных органов власти, так и в целом жизни города, самых разных его сфер.

Сайт содержит практически всю информацию, представляющую интерес для коренного находкинца или иногороднего человека. Еще одной формой обратной связи с посетителями является виртуальная общественная приемная, через которую предлагается задавать интересующие вопросы в адрес руководства администрации.

Отличительной особенностью сайта администрации Находки является большое число представленных на нем визуальных материалов. Ежедневные новости и сводки оперативных служб оформляются фотографиями и фоторепортажами с мест событий. В разделе «Фотоальбом» представлены снимки с видами, пейзажами, архитектурой Находки. Кроме того, вебкамеры позволяют в режиме реального времени увидеть все, что происходит на Центральной площади Находки и микрорайоне МЖК, сообщает пресс-служба администрации Находкинского городского округа.

Автор: Юрий Рогов
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