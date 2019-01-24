В Приморье переизбрали секретаря регионального отделения "Единой России"

Состав политсовета "Единой РОссии" в Приморье расширился до 27 человек

В ходе первого этапа 36-й конференции Приморского регионального отделения партии «Единая Россия», которая прошла 24 января во Владивостоке, Людмилу Талабаеву досрочно освободили от обязанности секретаря регионального отделения, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Согласно заявленной повестке, предстояло избрать политический совет и президиум политического совета регионального отделения партии.



На обсуждение было выдвинуто две кандидатуры секретаря регионального отделения: член Совфеда Людмила Талабаева и глава Михайловского района Владимир Архипов. Последний сам поддержал кандидатуру Талабаевой, которая в ходе голосования получила 180 голосов. Владимира Архипова поддержали только 21 участника конференции. Его кандидатура была выдвинута номинально. 4 голоса были признали недействительными. Перевыборы секретаря и изменения в составе президиума произошли в связи с изменениями в уставе партии, которые были приняты в декабре 2018 года на 18-м съезде партии «Единая Россия».