Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье переизбрали секретаря регионального отделения "Единой России"
Состав политсовета "Единой РОссии" в Приморье расширился до 27 человек
В ходе первого этапа 36-й конференции Приморского регионального отделения партии «Единая Россия», которая прошла 24 января во Владивостоке, Людмилу Талабаеву досрочно освободили от обязанности секретаря регионального отделения, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Согласно заявленной повестке, предстояло избрать политический совет и президиум политического совета регионального отделения партии.
На обсуждение было выдвинуто две кандидатуры секретаря регионального отделения: член Совфеда Людмила Талабаева и глава Михайловского района Владимир Архипов. Последний сам поддержал кандидатуру Талабаевой, которая в ходе голосования получила 180 голосов. Владимира Архипова поддержали только 21 участника конференции. Его кандидатура была выдвинута номинально. 4 голоса были признали недействительными. Перевыборы секретаря и изменения в составе президиума произошли в связи с изменениями в уставе партии, которые были приняты в декабре 2018 года на 18-м съезде партии «Единая Россия».
Стоит отметить, что в начале заседания Талабаева уверенно рассказывала о планах работы регионального отделения партии на текущий год, что говорило о ее уверенности в переизбрании своей кандидатуры на должность секретаря партийного отделения.
Общее число избранных на прошедшей конференции делегатов составило 239 человек из них на заседании присутствовало 205.
Президиум регионального политсовета изменился незначительно, увеличившись до 27 человек. На сегодняшний день в его состав вошли:
Людмила Талабаева, член Совета Федерации Федерального собрания РФ
Владимир Авагимян, руководитель фракции «Единой России» в Думе Арсеньева
Джони Авдои, секретарь местного отделения «Единой России» Михайловского района
Андрей Брик, председатель Думы Владивостока
Владимир Архипов, глава Михайловского района «Единой России» Ханкайского района
Ольга Забелина, руководитель общественной приемной председателя партии «Единая Россия»
Светлана Данилина, секретарь местного отделения «Единой России» Октябрьского района
Ольга Кириенко, руководитель регионального исполкома «Единой России»
Наталья Зубова, заместитель главы Владивостока,
Вячеслав Квон, глава Спасска-Дальнего
Юрий Корсаков, координатор партийного проекта «Безопасные дороги» в Приморье
Евгений Корж, глава администрации Уссурийска
Александр Костенко, вице-губернатор Приморского края
Сергей Кузьменко, координатор партийного проекта «Городская среда»
Сергей Овчинников, член местного политсовета ЕР Хасанского района
Дмитрий Новиков, секретарь местного отделения «Единой России» Ленинского района Владивостока
Александр Ролик, председатель Заксобрания Приморья
Юрий Попов, председатель совета директоров ООО «Приморская соя»
Павел Серебряков, генеральный директор ООО «УК «Славда»
Всеволод Романов, координатор партийного проекта «Локомотивы роста»
Сергей Слепченко, руководитель фракции «Единой России» в ЗС ПК
Джамбулат Текиев, депутат ЗС ПК
Максим Хуторной, секретарь местного отделения «Единой России» Кировского района
Игорь Хрущев, директор ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации Росграницы»
Игорь Шауфлер, депутат ЗС ПК
Майя Шалунова, член Генсовета «Единой России»
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье переизбрали секретаря регионального отделения "Единой России"
- Ограниченная дестабилизация и "контрастный душ", или Как одолеть протестные настроения
- И город хороший, и конкурсы интересные
- Конкурс на пост мэра Владивостока начнется 28 января
- Путин заявил, что в ближайшие дни вызовет Кожемяко на ковер
- Олег Кожемяко: Я вернулся в свой родной край и буду делать всё для его блага
- Новый губернатор Приморья вступил в должность
- Приморцы не стали тешить самолюбие Ищенко
- Выживший
- Дмитрий Медведев и Юрий Трутнев поздравили Олега Кожемяко
Новости раздела
- В Приморье переизбрали секретаря регионального отделения "Единой России"
- Ограниченная дестабилизация и "контрастный душ", или Как одолеть протестные настроения
- В феврале власти Приморья введут новое понятие
- И город хороший, и конкурсы интересные
- Конкурс на пост мэра Владивостока начнется 28 января
- Дерипаска пролетел мимо Владивостока
- Невиноватый я!
- "Дальневосточный Госплан" должен остановить отток населения из региона
- Путин пригласил на ВЭФ-2019 во Владивосток главного гостя
- Владивостокцам не вернули право выбирать мэра
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сбербанк предлагает снимать в банкоматах наличные по-новому
- Эвакуацию детей из школ Владивостока иначе как позором не назовешь
- Каждый седьмой житель Владивостока подвержен этому серьезному заболеванию
- Спасатели нашли тело третьего лётчика Су-34
- Во Владивостоке безнаказанно разворовывают госимущество
- "Черные дыры" Снеговой Пади
- Минобороны: Найден второй пилот Су-34, потерпевшего крушение на Дальнем Востоке
- Во Владивосток направят Boeing-737-700
- Экспертный совет премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток возглавит мастер политических коммуникаций
- Конкурс на пост мэра Владивостока начнется 28 января