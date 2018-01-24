Определена дата личного приема горожан главой Владивостока

На личный прием граждан руководителями администрации Владивостока отведено три часа

Опубликован график личного приема граждан руководителями администрации города Владивостока на февраль.

Как сказано на сайте администрации Владивостока, запись на личный прием производится в соответствии с федеральным законом от 02.05.2006 №59-Ф3 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Порядком работы с обращениями граждан в администрации города Владивостока.

Чтобы задать свои вопросы главе Владивостока Виталию Веркеенко 21 февраля ( с 15.00 до 18.00), необходимо 1 февраля с 09.00 записаться на прием.

Чтобы попасть к Алексею Литвинову, первому заместителю главы администрации; Константину Лободе, первому заместителю главы администрации; Леониду Вильчинскому, заместителю главы администрации, начальнику управления дорог и благоустройства и другим, необходимо также 1 февраля записаться на прием в Общественной приемной главы Владивостока по адресу: ул. Фонтанная, 47.

Запись на прием к Андрею Елькину, начальнику управления муниципальной собственности; Денису Ящуку, начальник управления транспорта; Сергею Ерёмину, начальник управления по учету и распределению жилой площади; Алле Шестериковой, начальнику управления градостроительства и архитектуры и другим представителям власти ведется ежедневно по телефонам, указанным на сайте администрации.

Встречи граждан с руководителями администрации города Владивостока проходят в Общественной приемной главы Владивостока по адресу: ул. Фонтанная, 47.

График личного приема граждан руководителями администрации города Владивостока на февраль и телефоны для записи опубликованы на сайте городской администрации.