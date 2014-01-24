Приморские "фронтовики" получили юридический статус

Накануне, 23 января, региональное отделение Объединенного народного фронта получило официальную регистрацию в Управлению Минюста по Приморскому краю как общественное движение. Как прокомментировал корреспонденту «Золотого Рога» сопредседатель Регионального штаба РО ОНФ Роман ТИТКОВ, обретение официального статуса позволит сделать более весомым участие «фронтовиков» в народном контроле за реализацией инициатив Владимира Путина в Приморье.

Как известно, приморские «фронтовики» все-таки внесли свою строчку в бюджетное послание Президента России. Они принимали участие в пяти дискуссионных площадках декабрьской конференции Общероссийского народного фронта «Форум действий» в Москве. Как сообщил сопредседатель приморского штаба фронта Роман ТИТКОВ, он участвовал в дискуссии «Честная экономика». Там шли споры по поводу офшоров, инвестиций и иных проблем российского бизнеса, которые и были озвучены в послании Президента. На самой встрече с Владимиром Путиным дальневосточники подняли вопрос о дальневосточных надбавках, расходы на которые приходится нести региональному предпринимательству. Это ставит Восток и Север России в проигрышную позицию по рентабельности бизнеса и привлечению инвестиций. И 12 декабря в своем президентском послании Владимир Путин во всеуслышание подтвердил: будут для бизнеса Дальнего Востока налоговые льготы, пусть и не в полном объеме. И приморские «фронтовики» намерены добиваться реализации президентского послания в крае.

Что примечательно, в составе регионального штаба из 30 членов минимально представительство партии «Единая России». И это принципиально: партия – правящая, и работу ее представителей во властных органах «фронтовики» намерены контролировать. Этому принципу региональный штаб РО ОНФ намерен действовать и далее в процессе формирования регионального отделения движения «Общероссийский общественный народный фронт – за Россию» в крае.

Ярослав БАРКОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.