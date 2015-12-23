На выборах-2016 голоса "красных" в Приморье растащат спойлеры и конкуренты

Сразу три партии, имеющие в названии слово «коммунистическая», могут побороться за протестные голоса на ближайших выборах в Приморье. Очередной скандал внутри отделения, спровоцированный инцидентом с участием секретаря крайкома КПРФ Владимира ГРИШУКОВА, может оказаться последней каплей для многих партийцев. Помимо оппонентов внутри партии, которые готовы увести заметную часть сторонников, на выборах «настоящим» коммунистам, скорее всего, придется столкнуться еще с одним своим «клоном». Об этом сообщает газета "Золотой Рог".

За девять месяцев до выборов-2016 приморское отделение КПРФ стало удобной мишенью для многих участников политического процесса. Причем повод для информационной атаки дал бессменный председатель крайкома партии Владимир ГРИШУКОВ, не так давно ставший участником сомнительного ДТП. Этот инцидент пока не привел к серьезным оргвыводам, но переполнил чашу терпения многих партийцев.

Напомним, что «приключения» руководителя краевой организации КПРФ начались с репортажа о ДТП с его участием на проспекте 100-летия Владивостока. За несколько дней на крупнейшем краевом телеканале, возглавляемом коллегой Гришукова по ЗС, справедливороссом Алексеем КОЗИЦКИМ, и на ленте крупнейшего информагентства Приморья вышла целая серия сюжетов и публикаций, посвященных ДТП и реакции на него приморских коммунистов - вернее, фактическому отсутствию таковой. Ряд наблюдателей в связи с этим поспешили провести параллели с историей опального депутата-единоросса Артуша ХАЧАТРЯНА, который 1 мая не смог проехать через перекрытый участок улицы Суханова. Против него также была развернута массированная информационная кампания, а коллеги-депутаты, в том числе однопартийцы из «ЕР», публично назвали такое поведение неприемлемым.

Однако пока что коллеги-однопартийцы из бюро крайкома КПРФ оставили дорожный инцидент с участием Владимира Гришукова без официального осуждения. Молчит и официальное издание приморского отделения партии – газета «Правда Приморья», - которое в последнем номере упомянуло лишь о неудачной попытке съемочной группы «ОТВ-Прим» ворваться на закрытое партийное собрание, где и должно было обсуждаться скандальное ДТП. Центральное руководство КПРФ подумывает над тем, чтобы не выдвигать Гришукова на выборах в Госдуму. Но вряд ли это можно считать жестким наказанием, когда число депутатов-списочников в будущей думе сокращается с 450 до 225, и шанс пройти в ГД по партсписку у выдвиженцев будет только в более крупных регионах.

Справедливости ради стоит напомнить, что последние годы руководства Гришукова приморским крайкомом КПРФ ознаменовали для партии полосу неудач и расколов. Квинтэссенцией происходящих процессов стал тот факт, что из девяти депутатов-коммунистов, избравшихся в нынешний созыв ЗС ПК, к концу созыва под контролем Гришукова осталось лишь четверо.

По сведениям газеты «Золотой Рог», принять решение об участии в выборах под знаменем «КР» до конца декабря намерен и ряд руководителей местных ячеек КПРФ в Приморье. Ждать перемен в рамках «настоящей» Компартии больше никто из коммунистов, похоже, не собирается… Добавим, что «Коммунисты России» имеют право участия в выборах Госдумы без сбора подписей, а в случае, если итоги выборов в думу Спасского района устоят в краевом суде, «КР» обойдется без сбора подписей и на выборах в Законодательное Собрание.

Отнять процент-другой у КПРФ способна и «Коммунистическая партия социальной справедливости» политтехнолога Андрея БОГДАНОВА. «КПСС» планирует объединиться с партией «Гражданская сила», которая входит в число 14 политических сил, способных выдвинуться в Госдуму без сбора подписей. Объединенная партия пойдет на выборы в федеральный парламент как раз под брендом «КПСС», став таким образом еще одним спойлером «настоящей» Компартии на федеральных выборах. Что касается Приморского края, то, напомним, бренд «КПСС» уже использовался политтехнологами на досрочных выборах губернатора Приморья в 2014 году: выдвинутый партией кандидат, который совсем не вел агитацию, получил 2,8% голосов.

По мнению ряда партийцев, как-либо улучшить ситуацию для КПРФ на федеральных и региональных выборах способен только депутат Госдумы Алексей КОРНИЕНКО. Молодой политик не связан с командой Гришукова и в то же время имеет неплохую узнаваемость среди сторонников КПРФ в крае.

Фото Андрея САВИНА.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.