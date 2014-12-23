Миклушевский рассказал о строительстве атомной станции в Приморском крае

Сегодня, 23 декабря, в ходе рабочего визита в Уссурийск губернатор Приморья Владимир Миклушевский встретился с представителями Приморского отделения Союза журналистов России. Встреча прошла в стенах Суворовского училища.

В ходе беседы журналисты, которые собрались из разных районов края, задали руководителю Приморья интересующие их вопросы, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Прежде всего, глава региона подвел личные итоги уходящего года, который, по словам Владимира Миклушевского, был насыщенным, а рабочий график - плотным.

«Но я привык к такому ритму - он напряженный, но интересный. Уходящий год запомнился мне первыми в моей жизни выборами. Хочу поблагодарить людей, которые пришли на них, отдали голоса, проявили свое неравнодушие к жизни края»,- отметил Владимир Миклушевский.

Одним из значимых событий прошедших двенадцати месяцев глава Приморья выделил Большой проезд по краю.

«Ездил со своей командой специально, чтобы соратники посмотрели, как идут дела на местах. Ведь не всегда до начальства доносят правду, поэтому общение с людьми и поездка были для всех полезными»,- обозначил губернатор.

Также он рассказал, по каким принципам были сформированы поручения по итогам проезда.

«Формировали мы их по трем принципам. Во-первых, все поручения абсолютно выполнимы, во-вторых они все продиктованы жителями. В-третьих, в основу всех поручений легли только значимые и крупные проекты, которые реально улучшат качество жизни людей. Средства на их исполнение предусмотрены в бюджете на 2015-2016 годы, а финансирование самых крупных объектов будет продолжено и в 2017 году. Одна из задач вашего, журналистского сообщества, следить со своей стороны, чтобы все они выполнялись»,- обратился к представителям СМИ Владимир Миклушевский.

В продолжение разговора главный редактор газеты «Заря» Ирина Моисеенко поинтересовалась - возможно ли сокращение финансирования поручений в связи с трудностями в экономике страны.

Владимир Миклушевский заявил, что в следующем году будет усилены меры по повышению эффективности исполнения бюджета.

«Мы бюджет не пересматриваем и не планируем это делать. Данные поручения все будут исполнены. Единственное возможное изменение - продление срока исполнения. Например, не один год будет делать, а два, если почувствуем сбои с обеспечением доходной части бюджета», - пояснил глава региона.

Несколько вопросов от журналистов касались реформы местного самоуправления. Например, главного редактора газеты «Выбор» из Артема Ларису Бахтину интересовало насколько это повысит эффективность власти на местах.

По мнению губернатора, реформа позволит выстроить более целостную и эффективную систему управления в регионе.

«Не всегда качества политика присутствуют в человеке, который занимается хозяйственной деятельностью. Не всегда это происходило с главами, которые избирались. Да и сегодня есть люди, которые избравшись не до конца понимают свои обязанности в городском хозяйстве. Городской управляющий, прежде всего, должен быть профессионалом»,- считает руководитель края.

В продолжение разговора заместитель главного редактора газеты «Бизнес-Арс» Виктор Дебелов спросил о перспективах развития авиаперевозок. "Вы - инициатор возрождения пассажирских перевозок местными авиалиниями. Известно, что уже закуплено два самолета специально разработанных для этих целей. Есть ли перспективы по выпуску этих самолетов на арсеньевском заводе «Прогресс»?"- спросил представитель арсеньевского издания.

Владимир Миклушевский, прежде всего, поделился впечатлениями от первого полета на новом самолете до Кавалерово. «Летели ровно час на высоте три тысячи метров. Несмотря на то, что было ветрено, не трясло, судя по отзывам, людям даже с маленькими детьми было комфортно»,- добавил он. Затем он сообщил, что краевые власти намерены закупить третий самолет. «Мы это обещание сдержим. Третий самолет будет базировать в Дальнереченске. Сборка самолетов на "Прогрессе" возможна, такие переговоры ведутся. Канадская сторона пришла к выводу, что все возможности для сборки самолетов на базе предприятия есть»,- ответил глава региона.

В ходе беседы Владимир Миклушевский опроверг опасения главного редактора издательского комплекса "Пульс – Северное Приморье" Жанны Чикризовой о строительстве атомной электростанции в регионе. «В Приморье есть месторождения бурого угля, возможность газификации региона. Экономических посылов говорить о строительстве атомной электростанции у нас нет никаких»,- ответил губернатор.

Редакторов районных средств массовой информации также интересовало развитие взаимоотношений с ближайшим соседом – Китайской Народной Республикой.

Губернатор отметил, что у Приморья на страны АТР приходится 90 процентов внешнеторгового оборота, 60 из них ориентирован на Китай.

«Торговые связи и взаимовыгодное сотрудничество у нас налажены. Единственное, что нам мешает - погранпереходы. Мы прорабатываем вопрос привлечения частных инвестиций в их реконструкцию. Инвестор сможет быстро вернуть вложенные средства при условии увеличения товарооборота», - отметил Владимир Миклушевский.

Журналистов из Уссурийска интересовало, как руководитель края оценивает деятельность городского управляющего Евгения Коржа.

«Подводить итоги пока рано, но это была моя инициатива назначить его управляющим. Уссурийск – его родной город. Здесь, в кадетском училище, его родные стены. Он хороший офицер и сегодня он на боевом посту хозяйственника. Уссурийск давно нуждался в смене власти, проблем накопилось немало. Многие видны невооруженным глазом, например, дефицит тепла для развития города. Будем помогать в газификации и других вопросах. Так я отношусь к каждому главе и готов их поддерживать», - отметил губернатор.

Также он напомнил, что по многочисленным просьбам глав территорий края со следующего года уменьшен процент софинансирования для участия в государственных программах. Теперь муниципалитеты должны обесчесть только 20 процентов софинансирования, а не 30 как было раньше. Остальную часть – 80 процентов возьмет на себя краевой бюджет.

Беседа губернатора с журналистами районных СМИ продолжалась более полутора часов. И как сказал по итогам встречи один из ее участников – журналист из Тернейского района Юрий Шадрин, она получилась необычной по формату, открытой и способствовала возвращению утраченного контакт краевой власти с районной прессой.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.