С Владивостока сняли корону

В геральдических спорах, которые велись вокруг герба Владивостока на протяжении полутора десятилетий, поставлена точка.

Главный городской символ лишился якорей и «короны» в виде зубцов крепостной стены, которые указывали на высокое значение Владивостока как порта и морской крепости. Новый вариант герба, который, впрочем, оказался не новым, на минувшей неделе официально утвердили городские депутаты.

Современный вариант герба был принят Думой города Владивостока 1 ноября 2001 года. Геральдическое описание герба гласит: «В зеленом поле щита золотой тигр с червлеными (красными) глазами и языком, идущий по скалистому серебряному склону вправо, подняв переднюю правую лапу». Тот вариант герба острые языки прозвали «кошкой, которая гуляет сама по себе». А спустя несколько лет, в конце 2004 года, тогдашний мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ распорядился вернуть «исторический» вариант герба, который был утвержден еще в конце 19-го столетия. От образца 2001 года он отличался тем, что щит с тигром окружали башенная корона, якоря и лента. Владимир Николаев утвердил именно этот вариант, и в течение нескольких лет на официальных документах администрации и Думы Владивостока изображались разные варианты герба. Между тем именно «урезанный» вариант герба был внесен в государственный реестр и, следовательно, являлся единственно законным для использования.

Навести порядок в геральдике городские власти попытались уже при новом мэре - Игоре ПУШКАРЕВЕ. В преддверии 150-летнего юбилея Владивостока, в конце 2009 года, администрация краевого центра инициировала дискуссию о том, как должен выглядеть герб города. В мэрии сочли, что утвержденный в 2001 году герб практически не отражает роль Владивостока как форпоста России в регионе, города с особой миссией и исторической судьбой. Однако члены Геральдического совета при Президенте России отметили, что «исторический» вариант герба 1883 года имеет мало шансов на утверждение, поскольку геральдические стандарты с тех пор значительно изменились. Союз геральдистов предложил отвечающий всем стандартам вариант, в котором появились фигуры щитодержателей - Андрей Первозванный (покровитель моряков и рыбаков) и Георгий Победоносец (покровитель Владивостока). Но герб «со святыми», на котором якоря переместились в самый низ, вызвал во Владивостоке резкую критику.

В итоге спустя несколько лет, 12 сентября 2012 года, гербу города Владивостока все же были возвращены его корона, якоря и ленты – Думой Владивостока был принят Муниципальный правовой акт № 390-МПА, согласно которому герб может изображаться с дополнительными элементами статуса и городской символики. Однако «легализовать» его на федеральном уровне не получилось: 26 декабря того же года на заседании Геральдического совета герб был исключен из Государственного геральдического регистра РФ из-за неправомерно внесенных поправок в рисунок герба (якорей и орденской ленты). Это означало, что герб лишался какой-либо правовой защиты, а для его внесения в регистр необходимо было новое решение городской думы.

Работа в этом направлении активизировалась в 2014 году - было решено вернуться к варианту 2001 года, который в свое время без труда прошел государственную регистрацию. Авторами проекта о «старом новом» гербе стали депутаты Александр ПРИХОДЬКО, Михаил ВЕСЕЛОВ и Александр ЮРТАЕВ. 15 декабря новый вариант Положения о гербе Владивостока был одобрен профильным комитетом городской думы, а уже 18 декабря его утвердили на очередном заседании.

- Мы проделали работу по изучению сути проблемы, выявили замечания и трудности, которые препятствовали регистрации нашей символики, - прокомментировал решение председатель комитета Думы Владивостока по местному самоуправлению, правопорядку и законности Михаил Веселов. - Для этого были проведены необходимые консультации со специалистами в области геральдики.

По закону равнодопустимых вариантов герба может быть несколько, но при этом «парадный» вариант нельзя использовать в официальных документах. Интересно, что так и не получивший официальную регистрацию герб с якорями и зубцами активно используется в сувенирной продукции. Кроме того, именно этот вариант герба изображен на депутатских значках думы нынешнего созыва. Впрочем, как предполагает депутат Александр Юртаев, следующим этапом должно стать изменение внешнего вида флага Владивостока. Согласно федеральному законодательству, именно на основе герба строятся все прочие официальные символы муниципального образования. Флаг Владивостока был официально утвержден в сентябре 2012 года, и на нем красуется как раз герб с крепостными зубцами и якорями, обвитыми лентами. Но в 2013 году Геральдический совет России отклонил такое изображение флага.

- В 2012 году дума утверждала флаг Владивостока. Тогда была создана специальная комиссия и ничего не предвещало проблем, а на утверждение был подготовлен вариант изображения и описания флага, предложенный Владивостокским Морским собранием: основа – гюйс ВМФ, а в центре – герб города образца 2001 года. Но благодаря бывшему председателю думы и главному юристу на заседание был вынесен другой флаг и герб - с обрамлением, короной и якорями. Хотя депутаты все же решение председателя поддержали, - рассказал депутат.

Досье "Золотого Рога"

Первый герб Владивостока был разработан в 1881 году и утвержден высочайшим указом императора Александра III 28 марта (16 марта по старому стилю) 1883 года. На геральдическом щите зеленого цвета был изображен золотой тигр, сам щит был украшен золотой башенной короной с тремя зубцами и двумя золотыми якорями, обвитыми Александровской лентой. 24 июня 1992 года решением № 290 Владивостокского городского Совета народных депутатов (Малым Советом) был восстановлен образец, утвержденный Александром III, однако в него было внесено изменение – исключено изображение герба Приморской области, которая больше не существовала. В 2001 г. - Дума города Владивостока приняла решение о новом образце герба - без обрамляющих элементов: якорей, башенной короны и ленты. Данный герб зарегистрирован в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации, свидетельство № 984.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.