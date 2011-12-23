20 миллионов рублей будет выделено на антинаркотическую профилактику в 2012 году

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря, ZRPRESS. 20 млн рублей будет выделено в 2012 году на антинаркотическую профилактику. Об этом стало известно в ходе очередного заседания краевой антинаркотической комиссии. Она прошла под председательством первого вице-губернатора Приморского края Александра Костенко.

В ней приняли участие руководители структурных подразделений краевой администрации, дальневосточной таможни, органов наркоконтроля, УМВД, УФСБ, прокуратуры края и многие другие.

По мнению участников заседания в следующем году большое внимание необходимо уделить местам массового досуга и близлежащим территориям. Оперативно-розыскные мероприятия в таких местах будут проводиться в течение всего года.

Также участники подвели предварительные итоги работы 2011 года. Так, в рамках операции «Мак» правоохранительными органами Приморского края ликвидированы 349 незаконно выращенных посевов и 102 очага произрастания конопли на общей площади 86 га. Вес уничтоженных растений составил свыше 4 тысяч тонн. Из незаконного оборота изъято более 1,4 тысячи кг наркотических средств, в том числе 1,3 тысячу кг – каннабисной группы. Возбуждено 2434 уголовных дела, ликвидировано 8 организованных преступных групп.

Проводились в крае и оперативно-профилактические операции - «Территория безопасности», «Подросток», «Водитель». Они направлены на предупреждение фактов потребления и распространения наркотиков в учебных заведениях. В общей сложности в крае было проведено свыше 900 профилактических мероприятий.

В рамках краевой целевой программы «Приморье без наркотиков» на 2011-2015 годы большое внимание уделялось профилактике наркомании среди молодежи. Одна из задач программы - формирование ценностей здорового образа жизни у подрастающего поколения, эффективности организации детского досуга и спорта. Одним из наиболее значимых мероприятий программы в этом году стало проведение форума «Молодежь Приморья без наркотиков». В работе форума приняли участие порядка 250 лидеров молодежных групп и объединений, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.