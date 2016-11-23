В Заксобрании Приморья разразился громкий скандал

Очередной скандал произошел на заседании ЗС Приморья в среду, 23 ноября. Представитель фракции КПРФ Артем Самсонов разместил на своем рабочем мониторе провокационный плакат, который не понравился его коллегам-единороссам. Судьбу плаката депутаты в итоге решили голосованием, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Лист с надписью "Едим бюджет" и рисунком, похожим на логотип партии "Единая Россия", Артем Самсонов разместил с тыльной стороны монитора, который установлен на его столе в зале заседаний ЗС. Таким образом творчество депутата могли видеть все, кто смотрит трансляцию заседания в интернете, а также спикер Заксобрания Александр Ролик, сидящий лицом к остальным депутатам.

Провисел плакат недолго: после перерыва председатель комитета по регламенту Дмитрий Новиков потребовал убрать его с монитора, поскольку творчество Самсонова "имеет неоднозначный смысл". В ответ Самсонов попросил сказать, кого конкретно и почему оскорбляет его плакат. Снять егт добровольно коммунист отказался, поэтому судьбу плаката решили голосованием: 26 депутатов из 40 высказались за то, чтобы Самсонов убрал "оскорбительную" конструкцию с монитора. Только после этого член фракции КПРФ исполнил требование парламентского большинства.

Фото Vl.Ru.

Александр САЛКОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.