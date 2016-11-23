Члены крайизбиркома Приморья не прочь еще поработать

Формирование нового состава Избирательной комиссии Приморского края входит в активную фазу. В среду, 23 ноября, краевой парламент должен определиться со своими назначенцами в ИК. Уже известно, что в новую комиссию попадут несколько человек из предыдущего состава, в том числе нынешний ее председатель Татьяна ГЛАДКИХ, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, краевая избирательная комиссия состоит из 14 членов с правом решающего голоса. Половину состава комиссии назначает краевой парламент, а вторую половину - губернатор. Кандидатуры для назначения в состав ИК вправе предложить партии, общественные объединения, Центральная избирательная комиссия РФ и уходящий состав КИК.

Первым своим правом воспользовался Центризбирком РФ, который 2 ноября рекомендовал включить в состав ИК ПК нынешнего руководителя комиссии Татьяну Гладких и секретаря крайизбиркома Романа ОХОТНИКОВА - в качестве членов комиссии с правом решающего голоса.

Из действующих членов комиссии, помимо Татьяны Гладких и Романа Охотникова, попасть в новый состав ИК ПК попробуют Ольга БОНДАКОВА, Андрей ДЕРГАБУЗОВ, Сергей КИСЕЛЕВ, Виктор РЕВА, Евгений ХОХОЛЬКОВ и зампредседателя крайизбиркома Лариса ОРЛОВА. Среди их конкурентов есть несколько весомых кандидатур - это, в частности, второй секретарь крайкома КПРФ Павел АШИХМИН, руководитель аппарата приморского отделения «Справедливой России» Александр ПОПОВ, политтехнолог Наталья КОЛОДЗЕВА, юристы с опытом работы в избиркомах Евгений КОРОВИН и Александр МАЛЬЦЕВ. Всего в списке кандидатов 18 человек, при этом кандидатуры, выдвинутые ЦИК РФ и парламентскими партиями, являются защищенными, то есть подлежат обязательному утверждению.

Впрочем, у некоторых из тех, кто не пройдет в крайизбирком по квоте ЗС ПК, шансы попасть в комиссию все же останутся: фамилии в «парламентском» и «губернаторском» списках кандидатов в ИК ПК могут дублироваться.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.