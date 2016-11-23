www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.63 р. 100 JPY: 57.44 р.
EUR: 67.54 р. 10 CNY: 92.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Члены крайизбиркома Приморья не прочь еще поработать

23 Ноября 2016, 13:00 | Приморье

Формирование нового состава Избирательной комиссии Приморского края входит в активную фазу. В среду, 23 ноября, краевой парламент должен определиться со своими назначенцами в ИК. Уже известно, что в новую комиссию попадут несколько человек из предыдущего состава, в том числе нынешний ее председатель Татьяна ГЛАДКИХ, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, краевая избирательная комиссия состоит из 14 членов с правом решающего голоса. Половину состава комиссии назначает краевой парламент, а вторую половину - губернатор. Кандидатуры для назначения в состав ИК вправе предложить партии, общественные объединения, Центральная избирательная комиссия РФ и уходящий состав КИК.

Первым своим правом воспользовался Центризбирком РФ, который 2 ноября рекомендовал включить в состав ИК ПК нынешнего руководителя комиссии Татьяну Гладких и секретаря крайизбиркома Романа ОХОТНИКОВА - в качестве членов комиссии с правом решающего голоса.

Из действующих членов комиссии, помимо Татьяны Гладких и Романа Охотникова, попасть в новый состав ИК ПК попробуют Ольга БОНДАКОВА, Андрей ДЕРГАБУЗОВ, Сергей КИСЕЛЕВ, Виктор РЕВА, Евгений ХОХОЛЬКОВ и зампредседателя крайизбиркома Лариса ОРЛОВА. Среди их конкурентов есть несколько весомых кандидатур - это, в частности, второй секретарь крайкома КПРФ Павел АШИХМИН, руководитель аппарата приморского отделения «Справедливой России» Александр ПОПОВ, политтехнолог Наталья КОЛОДЗЕВА, юристы с опытом работы в избиркомах Евгений КОРОВИН и Александр МАЛЬЦЕВ. Всего в списке кандидатов 18 человек, при этом кандидатуры, выдвинутые ЦИК РФ и парламентскими партиями, являются защищенными, то есть подлежат обязательному утверждению.

Впрочем, у некоторых из тех, кто не пройдет в крайизбирком по квоте ЗС ПК, шансы попасть в комиссию все же останутся: фамилии в «парламентском» и «губернаторском» списках кандидатов в ИК ПК могут дублироваться.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: крайизбирком 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru