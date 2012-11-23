Программа социально-экономического развития Приморского края представлена главам муниципальных образований

На совете с докладом выступил директор департамента экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края Николай Дубинин.

Как отметил Николай Дубинин, программа разрабатывалась в тесном взаимодействии с муниципалитетами, что позволило максимально учесть потребности и перспективы территорий. Главы городов и районов края направляли инвестиционные проекты, многие их которых были включены в документ. «Эксперты провели оценку 111 коммерческих и 316 некоммерческих проектов, многие из них могут получить административную поддержку после включения в соответствующие госпрограммы», - отметил Николай Дубинин.

Программа социально-экономического развития будет реализовываться через 17 государственных программ. Это условие определило новые механизмы государственного планирования, в том числе комплексное государственное планирование, замену бюджетных инвестиций на внебюджетные источники, консолидацию бюджетных и внебюджетных источников финансирования для системного решения проблем.

Работая над идеей комплексного развития территорий, авторы программы условно поделили Приморский край на 3 экономические зоны. Это Северо-Восточная зона, которая определена как территория развития «зелёной экономики». Здесь планируется внедрять ресурсоэффективные и экологичные технологии производства, развивать проекты, предполагающие минимальное задействование человеческого ресурса.

Западная и центральная природно-индустриальная зона, по мнению авторов программы, сохранит свою специализацию на развитии сельского хозяйства и добыче полезных ископаемых. Помимо этого здесь предлагается развивать пищевую промышленность и промышленность стройматериалов.

Южная, «постиндустриальная», зона определена территорией развития сервисных секторов экономики – финансового и транспортно-логистического. В числе новых приоритетов развития этой зоны – создание нефтехимического и газохимического кластеров, формирование особой экономической зоны в районе бухты Троица.

Главы городских округов и сельских поселений положительно оценили новый механизм работы с бюджетом. По мнению участников совещания, принцип комплексного развития территорий и финансирование проектов через государственные программы позволит консолидировать ресурсы для решения конкретных задач.

Как отметил Николай Дубинин, более 90 процентов краевого бюджета будет охвачено госпрограммами. Муниципальным образованиям предложено пойти по такому же принципу и сформировать свои программные документы, которые будут являться продолжением госпрограмм на местном уровне.