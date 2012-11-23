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Стоимость инфраструктуры ЖСК "Остров" в Приморье станет самой низкой в стране
Игорь Шувалов отметил, что частично финансирование строительства будет вестись из федерального бюджета, это значительно снизит итоговую стоимость жилья.
На встрече губернатор Приморья Владимир Миклушевский подчеркнул: региональные власти готовы рассмотреть и другие варианты поддержки ученых, участвующих в кооперативе.
«Как именно поддержать участников кооператива, мы определим в ближайшее время вместе с ректором ДВФУ Сергеем Иванцом. Рассмотрим возможность участия членов кооператива в краевой программе «Квартира молодой семье». Конечно, мы обсудим и ряд других вариантов», - добавил глава региона.
Игорь Шувалов также отметил, что стоимость жилья должна складываться «прозрачно» и не вызывать вопросов у будущих собственников. Фонду «РЖС», который курирует строительство, необходимо работать совместно с кооперативом «Остров», сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Нам нужны быстрые проектные решения, но они должны быть продуманными и не влиять на итоговую цену жилья, а это не более 45 тысяч рублей за квадратный метр. Стоимость не может измениться ни на копейку», - подчеркнул первый вице-премьер.
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