Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья

В регион слетаются отставные федералы

Приморское региональное отделение партии «Зеленые» 26 октября может принять решение о выдвижении бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора и бывшего префекта Северного административного округа Москвы Олега МИТВОЛЯ кандидатом в губернаторы Приморья.

Региональную конференцию, на которой предполагается выдвинуть кандидата, «зеленые» хотят провести в Находке. Г-н Митволь в настоящее время является председателем президиума общественного движения «Зеленая альтернатива».

Повторные выборы губернатора края назначены на 16 декабря. Избирательная комиссия Приморского края начнет принимать заявления от кандидатов в губернаторы Приморья с 26 октября.

Юрий РОГОВ, Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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