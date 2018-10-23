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Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
В регион слетаются отставные федералы
Приморское региональное отделение партии «Зеленые» 26 октября может принять решение о выдвижении бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора и бывшего префекта Северного административного округа Москвы Олега МИТВОЛЯ кандидатом в губернаторы Приморья.
Региональную конференцию, на которой предполагается выдвинуть кандидата, «зеленые» хотят провести в Находке. Г-н Митволь в настоящее время является председателем президиума общественного движения «Зеленая альтернатива».
Повторные выборы губернатора края назначены на 16 декабря. Избирательная комиссия Приморского края начнет принимать заявления от кандидатов в губернаторы Приморья с 26 октября.
Юрий РОГОВ, Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото РИА Новости
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