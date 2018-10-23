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Важные вопросы идут вне очереди
Парламент Приморья 16 октября дал старт губернаторским выборам и работе прокурора
Несмотря на небольшое количество пунктов в повестке внеочередного заседания Законодательного Собрания, за каждым из них стояли серьезные изменения в жизни края. Корректировка бюджета Приморья, согласование кандидатуры краевого прокурора, назначение выборов губернатора и принятие в первом чтении закона «О детях войны в Приморском крае» - каждый из этих вопросов мог бы стать темой для отдельного заседания.
Как сообщил перед заседанием председатель Законодательного Собрания Приморья Александр РОЛИК, в рамках третьей в 2018 году корректировки регионального бюджета сокращается его дефицит.
- При перераспределении расходов приоритет, как всегда, будет отдан социальным расходам, - добавил Александр Ролик.
Представляя проект корректировки депутатам, первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО также доложил об основных показателях экономического развития Приморья за девять месяцев 2018 года. По итогам года ожидается рост валового регионального продукта на 2,3%, уточнил Костенко.
- На заседании комитета депутатами подробно рассмотрены предлагаемые изменения в краевой бюджет. Следует отметить, что наибольшее количество вопросов возникло при обсуждении предложения о бюджетных инвестициях в сумме 500 млн рублей для АО «Примавтодор» на приобретение техники, и 400 млн рублей - «Корпорации развития жилищного строительства», - рассказал председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН. – В целом корректировка - на приведение расходов в соответствие с фактической потребностью по итогам исполнения краевого бюджета. Большинство сокращенных расходов связано с экономией средств при проведении закупочных процедур, перераспределением средств краевого бюджета и межбюджетных трансфертов.
Корректировку главного финансового документа депутаты одобрили сразу в трех чтениях. В новой редакции бюджета-2018 общая сумма доходов увеличена на 821,4 млн рублей, а план по расходам сокращен на 202,8 млн рублей. С учетом вносимых изменений основные параметры краевого бюджета на 2018 год составят: доходы – 103,8 млрд рублей, расходы – 106,2 млрд рублей, дефицит – 2,4 млрд рублей. За счет федеральных субсидий увеличено финансирование социальных статей – средства пойдут на приобретение 39 школьных автобусов и 10 пожарных автомобилей, которые поступят в районы Приморья, а также ряд других мероприятий. Важным шагом является увеличение на 175 млн рублей расходов на повышение зарплат педагогов дошкольного образования. Кроме того, вырастут расходы на социальное обеспечение детей-сирот, обучающихся в краевых государственных учреждениях профессионального образования, в том числе - на выплату стипендий.
Прокурору ответили согласием
16 октября депутаты краевого парламента согласовали на должность нового прокурора Приморского края Николая ПИЛИПЧУКА. В органах прокуратуры он служит более 30 лет, а до назначения в Приморье занимал должность прокурора Республики Саха (Якутия).
- Кандидатура была поддержана профильным комитетом. Считаю, что Николай Леонтьевич в полном объеме отвечает требованиям для занятия должности прокурора Приморского края. Он наш, дальневосточник, был прокурором двух субъектов Федерации и сможет достойно выполнять обязанности в Приморье, - поддержал кандидатуру Николая Пилипчука председатель ЗС ПК Александр Ролик.
Аналогичного мнения придерживаются и депутаты, согласовавшие вопрос о назначении Пилипчука на должность краевого прокурора. Последний этап перед назначением – это указ, который должен подписать президент России. В свою очередь, Николай Пилипчук пообещал уделить большое внимание защите прав граждан на безопасный труд, жилищных прав льготных категорий граждан, вопросам доступности медицинской помощи, образования, защите прав несовершеннолетних, детей-сирот, многодетных семей и обманутых дольщиков.
Старт новых выборов
Центральным политическим вопросом внеочередной сессии ЗС ПК стало назначение повторных выборов главы региона. Как уточнил председатель комитета ЗС ПК по региональной политике и законности Джамбулат ТЕКИЕВ, новое голосование необходимо провести в течение трех месяцев после предыдущих выборов, которые прошли 16 сентября.
- Федеральное законодательство допускает, что при проведении повторных выборов сроки избирательных действий могут быть сокращены на одну треть. Наш комитет подготовил проект решения, по которому повторные выборы губернатора назначаются на 16 декабря, - прокомментировал председатель комитета ЗС ПК по региональной политике и законности Джамбулат ТЕКИЕВ.
Помимо назначения даты новых выборов, депутаты утвердили количество подписей, которые кандидатам в губернаторы необходимо собрать в свою поддержку после выдвижения. Согласно постановлению ЗС Приморья от 16 октября, выдвиженец на пост губернатора Приморья должен быть поддержан 140 депутатами представительных органов или главами городов и поселений, избранных на прямых выборах. При этом подписи необходимо собрать не менее чем в 26 муниципалитетах края, а 33 из них должны быть отданы депутатами и главами городских округов и муниципальных районов.
«Дети войны» объединили парламент
Внесенный врио губернатора Приморья Олегом КОЖЕМЯКО законопроект «О детях войны в Приморском крае» стал последним вопросом внеочередного заседания ЗСПК. Документ, который предусматривает дополнительное финансовое обеспечение в виде выплат ко Дню Победы и к годовщине окончания Второй Мировой войны, а также ряд новых льгот для людей старшего поколения, был принят депутатами в первом чтении единогласно. После принятия во втором и в третьем чтениях законопроект распространит свое действие на граждан, родившихся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, постоянно проживающих и получающих пенсию в Приморском крае.
За консолидированную позицию по «детям войны» депутатов поблагодарил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. Ожидается, что ко второму чтению в законопроект будут внесены поправки, предусматривающие льготы по налогам и оплате услуг ЖКХ.
- Там, где я работал, мы всегда начинали именно с этого закона, потому что уважение к старшим – это непреложное правило и для нас, для молодежи. Отдавая дань уважения старшим, нашему прошлому, мы таким образом формируем повестку будущего, - прокомментировал глава региона.
На фото: Депутаты краевого парламента согласовали на должность нового прокурора Приморья Николая Пилипчука (крайний слева).
Фото пресс-службы ЗС ПК.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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