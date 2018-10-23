Подписной дедлайн

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Олег Кожемяко поможет оппонентам пройти муниципальный фильтр
Кандидатам в губернаторы Приморья на декабрьских выборах и стоящим за ними партиям придется предельно мобилизоваться для того, чтобы пройти так называемый муниципальный фильтр. Доказать свою состоятельность им будет необходимо в течение трех недель. Понимая, что эта задача не всем по плечу, Олег КОЖЕМЯКО, который собирается участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца, уже высказал готовность помочь своим соперникам – которых он призвал работать вместе для улучшения жизни приморцев.
При назначении повторных выборов законодательство допускает сокращение сроков избирательных действий, но не более, чем на треть. Поскольку новая избирательная кампания займет два месяца вместо трех, на выдвижение, сбор подписей и агитацию у претендентов также будет меньше времени, чем на предыдущих выборах.
Согласно утвержденному Избирательной комиссией Приморского края календарному плану новой предвыборной гонки, выдвижение кандидатов политическими партиями либо их самостоятельное выдвижение начнется в эту пятницу, 26 октября. Сдать документы, необходимые для регистрации, кандидаты смогут в период с 11 по 18 ноября. Таким образом, собрать подписи муниципальных депутатов и глав выдвиженцам на пост губернатора придется максимум за три недели. На предыдущих, отмененных выборах губернатора, этот срок составлял чуть более месяца, однако некоторые кандидаты едва уложились в отведенное время и завершили сбор подписей буквально за несколько дней до дедлайна.
Досье "Золотого Рога": Всем без исключения кандидатам предстоит пройти муниципальный фильтр - предоставить в крайизбирком не менее 140 и не более 147 подписей депутатов и глав городских округов, муниципальных районов, а также городских и сельских поселений. При этом 33 из 140 подписей должны принадлежать депутатам или главам городского или районного уровня. Кроме того, кандидатам-самовыдвиженцам дополнительно также придется собрать не менее 7282 подписей избирателей.
На принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата у крайизбиркома будет семь календарных дней. Таким образом, не позднее 25 ноября определится окончательный список кандидатов на пост губернатора Приморья, который может претерпеть изменения лишь в самых исключительных случаях. Предвыборная агитация на телевидении и радио, а также в печатных СМИ и сетевых изданиях будет разрешена с 26 ноября по 14 декабря.
Напомним, что решение о назначении повторных выборов губернатора Приморского края на 16 декабря текущего года было принято краевым парламентом на минувшей неделе. Выступая перед депутатами ЗС ПК, врио губернатора края Олег Кожемяко призвал всех забыть о разногласиях и работать в интересах приморцев как одна команда.
- Все силы должны объединяться – я вижу, что есть стремление у депутатов, у людей вносить коренные изменения в существующую социальную политику, делать так, чтобы она была действительно направлена на людей. Безусловно, я готов встречаться со всеми, кто будет участвовать в выборной кампании губернатора, готов получать советы, вместе работать на то, чтобы выбрать достойного кандидата, - подчеркнул Кожемяко.
Глава региона при этом сам настроен на сотрудничество, а не на конфронтацию с конкурентами по избирательной кампании.
- Конечно, я буду помогать, в том числе, в прохождении муниципального фильтра тем, кто заявится на выборы губернатора – с тем, чтобы консолидированно пройти эти выборы. Чтобы жители Приморья могли выбрать наиболее достойного кандидата из тех, кто предложит себя, - добавил глава региона.
Отметим, что самому врио, который намерен идти на выборы как самовыдвиженец, придется собирать не только 140 подписей муниципальных глав и депутатов, но и более 7 тысяч подписей избирателей.
Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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