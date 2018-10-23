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Народ к возврату готов

23 Октября 2018, 08:40 | Приморье

Уже в 2019 году в городах и районах Приморья могут состояться прямые выборы глав

 

Глава региона Олег КОЖЕМЯКО явно впишет себя в политическую историю региона еще до декабрьских выборов губернатора Приморского края. На днях он заявил о подготовке законопроекта, который даст городам и районам право самим определить способ избрания главы – прямые выборы мэра или его избрание по конкурсной схеме. При этом сам Кожемяко ясно дал понять, что выступает за первый вариант – прямые выборы, по его мнению, наделяют мэра дополнительной ответственностью.

Напомним, что прямые выборы глав муниципалитетов в Приморье были отменены «под шумок» проходившей в 2014-2015 годах в России реформы местного самоуправления. Несмотря на то, что регионам РФ давалось право самостоятельно определять принципы избрания мэров, а тогдашний глава региона Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на словах был за сохранение прямых выборов, осенью 2014 года новый краевой закон четко определил переход от прямых выборов к избранию глав местными думами после проведения конкурса среди претендентов. Конкурсные комиссии формировались на паритетных началах из муниципальных депутатов и представителей губернатора, а претендентов оценивали по формальным требованиям к стажу и наличию образования.

Первоначально была предусмотрена «двуглавая модель», при которой номинальным главой городского округа (муниципального района) становился председатель местной думы, а реальные полномочия доставались избираемому после проведения конкурса главе администрации. Однако весной 2015 года краевое законодательство было вновь пересмотрено, и в большинстве муниципальных образований вернулись к «единоначалию» - только глава теперь избирался депутатами, а не населением.

При этом избранным главам, на момент принятия закона осуществлявшим свои полномочия, закон давал возможность доработать отведенный срок – и только потом объявлялся конкурс на замещение должности мэра. Но, по факту, процесс прошел гораздо быстрее – многие избранные главы по разным причинам – нередко по причине возбужденных против них уголовных дел – покинули свои посты досрочно. На сегодняшний день последними главами муниципалитетов, имеющими опыт прямых выборов, являются главы Надеждинского района Алексей ГУБАРЕВ и глава Дальнегорска Игорь САХУТА.

Нужно сказать, что «конкурсная» система не раз давала сбой – в том числе в крупных городах, таких как Находка, с начала 2016 года находящаяся в состоянии политического кризиса. Но, пожалуй, последним доказательством неэффективности «конкурсного отбора» стала неожиданная отставка главы Владивостока Виталия ВЕРКЕЕНКО – первый избранный гордумой мэр ушел с поста, не проработав и года, причем сделал он это без предварительных консультаций с кем-либо. О недовольстве жителей города работой «невыборного» главы косвенно свидетельствовали и результаты губернаторских выборов в столице края, где Андрей ТАРАСЕНКО не смог получить большинства голосов.

Сменивший Тарасенко на посту руководителя края Олег Кожемяко уже в самом начале работы в Приморье обозначил свое отношение к прямым выборам руководителей всех уровней как к наиболее демократичной системе. Первые заявления о готовности вернуть прямые выборы глав врио губернатора сделал в начале октября на встрече с редакторами приморских СМИ. А на минувшей неделе Кожемяко вновь подтвердил свои планы, сообщив о том, что соответствующий законопроект будет внесен в парламент Приморья в ближайшее время. При этом, в отличие от 2014 года, власти края решили не «стричь под одну гребенку» все территории.

- Закон предоставляет право городам и районам самим решать, выбирать своих глав напрямую путем всенародного голосования или доверить это дело депутатам. Мое мнение, что необходимо вернуть людям прямые выборы. Я работал в разных системах, я когда-то и сам был сторонником выборов через депутатов. И могу сказать, что наиболее, наверное, правильно – это все-таки когда люди сами решают судьбу своего города, решают судьбу своего района, выбирают тех достойных, чья программа жителям муниципалитета наиболее по душе, выбирают тех людей, кто близок к ним. Безусловно, это наиболее демократичный подход, и именно такие честные и открытые выборы будут формировать отношение людей к власти и возвращать доверие населения к органам власти, - объяснил Олег Кожемяко необходимость нововведений – а вернее, возвращения к прежней, проверенной схеме.

На фото: Олег Кожемяко уже в самом начале работы в Приморье обозначил свое отношение к прямым выборам

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: приморье  кожемяко  миклушевский  тарасенко 



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