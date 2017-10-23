Новым вице-губернатором Приморья стала женщина

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко подписал распоряжение о назначении нового вице-губернатора. Им стала Татьяна Казанцева, около 20 лет занимавшая должность директора краевого департамента финансов, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщила пресс-секретарь врио Губернатора Олеся Ясевич, Татьяна Казанцева будет курировать финансовые вопросы края.

«По мнению главы региона, Татьяна Владимировна зарекомендовала себя как ответственный и эффективный управленец, она продолжит курировать вопросы финансов, но уже в другом, более высоком, статусе», – прокомментировала пресс-секретарь.

Досье "Золотого Рога"

Татьяна Владимировна Казанцева родилась во Владивостоке. В 1988 году окончила с красным дипломом Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета по специальности «Экономика и организация промышленности продовольственных товаров».

Успешно окончила аспиранту Института экономических исследований Дальневосточного отделения Российской Академии наук. Имеет ученую степень – кандидат экономических наук. Практически с начала становления налоговой службы в Приморском крае до 1998 года работала в налоговой инспекции по Владивостоку, заняла должность заместителя начальника.

С 1998 года начала работу в финансовом управлении Приморского края. В 2001 году Татьяна Казанцева возглавила управление, позднее переименованное в департамент финансов Приморского края. Удостоена Благодарности Министра финансов РФ, нагрудного знака «Отличник финансовой службы», других федеральных и краевых наград.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.