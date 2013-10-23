Экс-спикер Законодательного Собрания Приморского края может лишиться статуса депутата

Прокуратура Приморья настаивает на досрочном прекращении депутатских полномочий экс-спикера краевого Законодательного собрания Евгения Овечкина.

Скандальный депутат потерял пост председателя краевого парламента после того, как его заподозрили, а затем и обвинили в многомиллионном мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба ведомства, проведенная прокурорская проверка показала, что депутат и его супруга являются владельцами акций двух иностранных коммерческих компаний.

- В нарушение требований Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" Овечкин и его супруга в срок до 20.08.2013 года не осуществили отчуждение данных иностранных финансовых инструментов, - отмечают в ведомстве.

По мнению прокуратуры, такое нарушение влечет за собой досрочное прекращение депутатских полномочий. Прокурором Приморского края в Законодательное Собрание направлены документы, подтверждающие указанный факт, а также предложение рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий указанного депутата.

Напомним, что скандал вокруг спикера краевого парламента разразился в апреле прошлого года. По версии следствия, в 2008 году он путем мошенничества похитил у коммерческого предприятия нефтепродукты стоимостью не менее 38 миллионов рублей и распорядился ими по своему усмотрению. Депутат и председатель Законодательного собрания был задержан и помещен под домашний арест. В сентябре мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.

ZRPRESS.RU, Владивосток.