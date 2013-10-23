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Экономический рост Приморья можно сопоставить с экономиками Южной Кореи и Китая

23 Октября 2013, 13:41 | Приморье

Как сообщили в департаменте экономики Приморского края, по предварительной оценке объем валового регионального продукта увеличился на 1,5 процента к уровню аналогичного периода прошлого года. При этом цены остались на сопоставимом уровне.

Прирост ВРП сформирован в первую очередь высокими темпами роста промышленного производства – 111,6 процента к уровню января-сентября 2012 года. Хорошая динамика развития наблюдается в обрабатывающем секторе - 119 процентов. Отмечен  рост в 1,6 раза в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования, а также производства транспортных средств и оборудования - рост 1,4 раза.

Высокие темпы роста отмечены в рыболовстве -116,6 процента, розничной торговле - 109 процентов и общественном питании - 117 процентов.

Сегодня регион испытывает экономический рост, который можно сопоставить с экономиками Южной Кореи и КНР. Кроме того, Приморье уже активно сотрудничает с инвесторами Восточной Азии. Вместе с тем, по мнению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, важно создавать конкурентоспособную продукцию для рынка азиатско-тихоокеанского региона.

В крае большое внимание уделяется работе по созданию пяти технопарков.

«Мы будем создавать пять площадок - одна для агропарка, далее - строительный сектор и транспортно-логистический кластер. Еще одним важнейшим направлением считаю создание рыбного кластера для всего Дальнего Востока с глубокой переработкой рыбы. Приглашаю инвесторов к обсуждению. Мы в начальной точке, и у нас уже есть поддержка правительства, теперь нужны партнеры», - подчеркивает он.

В Приморье в сотрудничестве с японскими предпринимателями уже работает предприятие глубокой переработки древесины. Еще один реализованный проект - завод электротехнического оборудования, который построен совместно с корейскими инвесторами. Значительная часть его продукции идет на экспорт. Завод Sollers пока работает на внутренний рынок, в перспективе - выход и на внешний. Большие перспективы у Приморья в сфере туристического бизнеса, связанные с созданием интегрированной развлекательной зоны, которая позволит привлечь в Приморье жителей сопредельных государств.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: китай  АТР  статистика  миклушевский  производство  Корея  итоги  экономика  цены 



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Комментарии

  • Юрий14:33, 23.10.2013#

    Да мы это уже давно поняли, еще при Дарькине, поэтому и ездим все покупать в Южную Корею и Китай. Мы будем, мы думаем, мы надеемся, в ближайшем будущем, имеются намерения, мы в начальной точке, имеется поддержка и т. п. Вот здесь уж точно высокие темпы роста господин губернатор, думается под 200%. Так что в статье их можно безбоязненно подправить.

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