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Приморский край гордится "беспредельно честными выборами"?

23 Октября 2012, 13:17 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 октября, ZRPRESS. На выборах в думу Владивостока «Единая Россия» по партспискам набрала в абсолютных цифрах 24 311 голосов. Полгода назад на выборах в Госдуму она набрала во Владивостоке 45 982 голоса, что считалось провалом. И они называют октябрьское голосование своей оглушительной победой?

Старожилы Приморского края помнят, что слова «Нужно выборы провести беспредельно честно» принадлежат экс-губернатору Евгению НАЗДРАТЕНКО. Он произнес их в 1999 году. Позже эти слова стали общеупотребляемой характеристикой выборного процесса в России.

Беспредельно низкая явка избирателей – 13% свидетельствует либо о том, что владивостокцам жить хорошо, либо о том, что выборы надоели, и население не видит смысла в существовании и, соответственно, формировании думы. Как представляется, второй вариант предпочтительнее. А, может, подумать о том, что многие оставшиеся дома на этот раз просто отказались разделять ответственность за манипуляции.

Беспредельно высокое количество проголосовавших по открепительным талонам на муниципальных выборах должно свидетельствовать о массовой за половину суток (9680 человек получили открепительные удостоверения) миграции горожан: взять открепительный талон в Ленинском районе, чтобы проголосовать во Фрунзенском?! К гражданам, не доверяющим честности выборов, прибавились те, кто обычно выполняет роль послушных исполнителей. Для справки: на выборах в думу в 2007 году участковыми избирательными комиссиями было выдано горожанам 2801 открепительное удостоверение.

Ольга ЖУРМАН, редактор отдела новостей газеты "Золотой Рог".

Автор: Ольга Журман
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