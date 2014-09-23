Опальный глава Дальнереченска продолжил политическую карьеру

Михаил ФИЛИПЕНКО, в апреле текущего года отстраненный от должности главы Дальнереченска, прошел в новый созыв думы города. За опального политика проголосовали 40 процентов избирателей в одном из одномандатных округов, что позволит ему сохранить депутатский мандат. На очередные выборы Михаил Филипенко шел как самовыдвиженец.

Как ранее сообщал «Золотой Рог», политик, являющийся фигурантом уголовного дела, выдвинул свою кандидатуру на выборах в думу ДГО, намеченных на 14 сентября. Проблемы с законом не помешали Михаилу Филипенко провести избирательную кампанию, в том числе ряд встреч с жителями округа №3, где он баллотировался. Как показали итоги голосования, усилия не были тщетными - за Филипенко проголосовало 40 процентов избирателей, пришедших на участки. Ближайшие соперники отстали почти вдвое, набрав немногим более 20 процентов голосов.

Всего выборы депутатов думы ДГО проходили по 19 одномандатным округам. В 12 их них победили кандидаты от «Единой России», в двух - от «Справедливой России», один мандат достался представителю КПРФ. В остальных четырех округах победу одержали кандидаты-самовыдвиженцы, в том числе выше упомянутый Михаил Филипенко. Официальный список избранных депутатов был утвержден избирком Дальнереченска во вторник, 16 сентября.

По уставу ДГО, его глава избирается не напрямую, а из состава депутатского корпуса. Ожидается, что кадровый вопрос будет рассмотрен уже на первом заседании нового созыва думы Дальнереченска.

Напомним, неприятности у бывшего главы Дальнереченска Михаил Филипенко начались в конце 2013 года, когда против него возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Следствие полагает, что Филиппенко и один из его коллег получили бюджетные средства в счет командировок во Владивосток, предоставляя подложные документы. Вскоре после возбуждения дела с мэра Дальнереченска была взята подписка о невыезде, а его членство в «Единой России» временно приостановили. Дело было направлено в суд.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.