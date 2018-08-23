В Кавалеровском районе Приморья зафиксировано беспрецедентное число желающих стать депутатами

В Кавалеровском районе одновременно с выборами губернатора 9 сентября выберут также депутатов районной Думы. В Кавалеровском районе беспрецедентное количество желающих стать депутатами: зарегистрирован 61 кандидат на 17 мест в Думе нового созыва. По словам председателя ТИК Августы БУРЛУЦКОЙ, такого в районе еще не было.

Территориальная избирательная комиссия закончила процесс регистрации кандидатов у депутаты Думы района 6–го созыва. Всего было 63 заявки на выдвижение и регистрацию кандидатов, но у двоих заявки были отклонены. Все основные приморские партии представили своих кандидатов: 17 кандидатов выдвинуто от ЛДПР, 17 кандидатов выдвинула партия «Единая Россия», 9 кандидатов - от «Справедливой России», 6 кандидатов – от КПРФ. 14 кандидатов – самовыдвиженцы, включая и экс-мэра Кавалеровского района, редактора газеты «За матушку «Россию» Сергея ПЛЕВАКО.

Самовыдвиженцы собирали подписи в поддержку кандидатов в депутаты. Созданная ТИКом рабочая группа проверила документы на выдвижение и регистрацию кандидатов в депутаты. Двум кандидатам отказано в регистрации: у одного все 14 подписей были признаны недействительными, так как даты внесены избирателями не собственноручно, а по итогам почерковедческой экспертизы, их проставил сам кандидат. У второго отказника данные о лице, осуществляющем сбор подписей, были внесены не рукописным способом.

Готовится ТИК и к выборам губернатора. Вместе с главой района Сергеем ГАВРИКОВЫМ ТИК провел рабочую встречу с председателями участковых комиссий, ведется работа с избирателями, которые в день голосования будут находиться не по месту жительства и голосовать смогут на реальном месте своего пребывания. Для этого они должны написать заявления в ТИК или в многофункциональный центр.