Самовыдвиженцам оказались рады почти везде

Территориальные избиркомы в разных районах Приморья по-разному оценили усилия самовыдвиженцев в местные думы по сбору подписных листов в свою поддержку. Например, на выборах в Думу Партизанска большинство самовыдвиженцев «зарубили». В то же время, в числе немногих зарегистрированных кандидатов-самовыдвиженцев оказался бывший глава города Александр ЗРАЖЕВСКИЙ.

Большое количество отказов в регистрации отмечается в Партизанском районе. А в Хорольском районе тенденция другая - до выборов допустили больше половины самовыдвиженцев. Аналогичная картина - в Лесозаводске и в Надеждинском районе. Единичные отказы в регистрации состоялись в Хасанском и Кавалеровском районах. В Яковлевском районе регистрацию также прошли практически все самовыдвиженцы, включая спикера нынешней Думы Нелли БАЗЫЛЬ.

В Тернейском районе зарегистрированы все шесть самовыдвиженцев, в Ольгинском районе на выборы идут в полном составе пять самовыдвиженцев. 100-процентная лояльность ТИКа к самостоятельным политикам отмечена в Пограничном и Красноармейском районах.

Отметим, что участие в довыборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края, где требования к количеству собираемых в поддержку самовыдвиженцев подписей гораздо выше, стало несбыточной мечтой для всех без исключения кандидатов, выдвинувшихся без партийной поддержки. Из пяти самовыдвиженцев по округам №4 и №6 подписи избирателей в избирком сдал лишь один кандидат, однако по итогам проверки подписных листов в регистрации ему было отказано.