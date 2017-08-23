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Путин поручил сократить число проверок и посадок предпринимателей
Президент Владимир ПУТИН подписал перечень поручений «о мерах по снижению административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности в Российской Федерации». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Напомним, что эту тему президент поднял две недели назад во время поездки на Дальний Восток, где сложилась просто катастрофическая ситуация, связанная с настоящим разгулом силовиков и контролеров. Местное предпринимательство, которому заведомо и так приходится намного сложнее, чем бизнесу в центральных регионов страны, просто взвыл от количества проверок, которые, как правило, неизменно заканчиваются максимально возможными штрафами, а то и вовсе посадками. Компании разоряются, зато в Москву уходят красивые отчеты о проделанной работе. Кроме того стремительно скукожившаяся деловая сфера уже не может «содержать» столь же стремительно разрастающееся в регионе чиновничество в том числе и в погонах. Понятное дело, что на столичный бизнес в виде филиалов и представительств крупных корпораций мало кто поднимет руку, даже с ксивой, а вот остатки дальневосточного бизнеса сегодня ощущают на себе настоящий беспредел. Да такой, что в дело пришлось вмешаться Президенту страны.
Так, по данным прокуратуры Приморского края размер взяток в крае значительно вырос за первые полгода 2017. Так средний размер дачи взяток возрос с 305 тыс. руб. почти до 3,9 млн руб. Средний размер получения взяток - с 30 тыс. руб. до 3,3 млн руб. Посредничества во взяточничестве - почти до 2 млн руб. В целом средний размер взяточничества (дача, получение и посредничество) увеличился со 152 тыс. руб. до 3 млн руб.
Поручения Владимира Путина делятся на два основных блока, пишет РБК. Первый касается плановых и внеплановых проверок бизнеса контролирующими органами, второй - о содержании под стражей «подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности».
Путин поручил ограничить количество внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ежегодно их количество не должно превышать 30% от плановых проверок. Исключение сделано для внеплановых проверок, основанием для которых стало нанесение вреда жизни и здоровью граждан, животных или возникновение чрезвычайных ситуаций. Срок проведения внеплановой проверки должен быть не более десяти рабочих дней.
Кроме того, область внеплановых проверок должна быть ограничена, контролирующие органы должны интересоваться только той сферой деятельности предприятия, которая дала основание для проверки. Следственные органы при этом не должны применять меры, которые приведут к приостановке деятельности предприятия, «включая необоснованное изъятие жестких дисков с компьютеров и серверов, предусмотрев при этом возможность снятия копий информации, содержащейся на указанных электронных носителях».
Правительству и Верховному суду поручено «проработать вопрос» о прекращении практики продления срока содержания под стражей предпринимателей, если по их делам не ведутся активные следственные действия.
Генпрокуратура, СК, ФСБ, МВД должны проконтролировать соблюдение закона, которое запрещает заключать под стражу лиц, подозреваемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
Им также поручено «усилить контроль за законностью возбуждения и расследования уголовных дел в отношении указанных лиц, в частности, за соблюдением процессуальных сроков в стадии досудебного производства».
Верховному суду президент поручил усилить надзор за законностью уголовного преследования предпринимателей, а также представить в правительство предложения о возможности отказа в продлении заключения под стражей предпринимателей по ходатайству следствия, если по делу не ведутся активные следственные действия.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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