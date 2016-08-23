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Партии в Приморье перед выборами допустили кучу нарушений

23 Августа 2016, 14:06 | Приморье

Ни одна из политических партий, участвующих в выборах депутатов Заксобрания Приморья, не смогла собрать необходимое количество подписей в поддержку своих кандидатов, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Хотя число подписей, необходимых для регистрации списка кандидатов, по сравнению с 2011 годом снизилось вдвое. Причинами такой ситуации стало снижение профессионализма сборщиков подписей, считают в Избирательной комиссии Приморского края.

Напомним, что шесть партий освобождены от необходимости собирать подписи в поддержку своих кандидатов на выборах в ЗС ПК. Остальным четырем партиям, которые намеревались участвовать в выборах краевых депутатов, было необходимо в срок до 8 августа предоставить в Избирательную комиссию Приморского края. В итоге подписи успели собрать только две партии – «Родина» и «Партия роста», однако после проверки подписных листов в регистрации им было отказано по причине высокого процента недействительных и недостоверных подписей.

В ходе состоявшейся 23 августа пресс-конференции председатель ИК ПК Татьяна ГЛАДКИХ указала на типичные ошибки, обнаруженные в ходе проверки подписных листов. Так, нередко встречались листы, где сборщик подписей ставил дату заверения подписи более раннюю, чем дата, когда лист подписал избиратель. Кроме того, эксперты-почерковеды установили, что в ряде случаев даты внесения подписи проставлены не избирателем, а другим человеком. Часть подписей была забракована ввиду несоответствия данных о месте жительства избирателя данным Федеральной миграционной службы. Наконец, выяснилось, что некоторые из якобы подписавших листы избирателей уже умерли.

Председатель КИК акцентировала внимание на том, что по сравнению с 2011 годом требования к количеству достоверных и действительных подписей стали заметно мягче: если пять лет назад их число должно было составить не менее 1% от числа избирателей региона, то теперь нужно всего 0,5%, или около 8 тысяч подписей. Однако даже две партии («Родина» и «Партия Роста»), сдавшие подписные листы в крайизбирком, заметно не дотянули до этой планки: счет «забракованных» подписей у них шел на тысячи.

- В 2011 году подписные листы партий и кандидатов, участвующих в выборах, были оформлены гораздо лучше, чем сегодня, - констатировала Татьяна Гладких.

Добавим, что партия «Родина» опротестовала решение ИК ПК об отказе в регистрации списка на выборах в Законодательное Собрание. Рассмотрение иска в Приморском краевом суде намечено на вторник, 23 августа.

Александр САЛКОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: выборы  законодательное собрание  избирком  подписи  госдума 



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Комментарии

  • РќР°РёРІРЅС‹Р№23:08, 23.08.2016#

    Наша партия останется не изменной до свиста раков на горе

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