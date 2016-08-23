Первый гражданский форум состоялся во Владивостоке

10 августа Первый гражданский форум стал площадкой взаимодействия общества и органов власти. Представители 56 общественных организаций, депутатского корпуса, администраций города и края собрались, чтобы обсудить самые актуальные вопросы в жизни Владивостока. «Роль гражданского общества в развитии муниципального образования» - так звучала тема форума, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Сегодня в регионе зарегистрировано рекордное для Дальневосточного округа число НКО - более трех тысяч, в том числе социально-ориентированных. Как отметила председатель Думы города Владивостока Елена НОВИЦКАЯ, их работа является важнейшим фактором политического и социального развития края.

Елена Новицкая: «Наша цель - выстраивание диалога с представителями общественных организаций, знакомство с реализуемыми проектами, тиражирование лучших практик и, самое главное, обеспечение информационной доступности проектов и программ, в которых востребовано участие общества. Не может не радовать, что сегодня все больше людей стремятся проявлять гражданскую инициативу и приносить реальную пользу окружающим».

Совместными усилиями депутатов, органов исполнительной власти и НКО, жизнь во Владивостоке становится более комфортной. Дума Владивостока ищет все новые инструменты взаимодействия с общественными объединениями. По ее инициативе регулярно проводятся публичные слушания, рабочие группы, круглые столы, к участию в которых привлекаются эксперты и гражданские активисты. Такие формы партнерства уже доказали свою эффективность. Например, после обсуждения на круглом столе вопроса о введении социальной нормы на электроэнергию, депутаты направили краевым властям обращение о преждевременности введения этой нормы, и оно было удовлетворено. Инициативные граждане также поспособствовали внесению изменений в правила санитарного содержания территорий, в соответствии с которыми застройщик теперь обязан оборудовать строительные площадки информационными щитами, где в обязательном порядке должны быть указаны исчерпывающие сведения о компании-застройщике и возводимом объекте. При содействии широкой общественности было принято положение о мониторинге работы управляющих компаний. Документом четко установлены критерии, по которым собирается, систематизируются и анализируется информация о деятельности УК, которая в дальнейшем размещается на сайте администрации города. По итогам работы с обращениями граждан депутаты Думы Владивостока внесли изменения в правила землепользования и застройки, предусмотрев введение дополнительных зон для организации скверов, парков и бульваров, благодаря чему удалось сохранить 20 зеленых уголков.

Первый гражданский форум собрал полный зал участников. С докладом перед присутствующими выступили вице-губернатор Приморского края Александр РОЛИК, заместитель председателя Думы Владивостока Дмитрий ПЕНЯЗЬ, заместитель главы администрации города Елена ЩЕГОЛЕВА, член Общественной палаты Приморья Татьяна ТКАЧЕНКО.

Председатель совета глав муниципальных образований Приморского края Владимир НОВИКОВ рассказал об опыте взаимодействия с НКО в Артеме. Председатель Совета некоммерческого партнерства по контролю за деятельностью организаций ЖКХ Владивостока «Домовой контроль» Наталья ВОЙНОВСКАЯ поделилась успешной практикой в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Представитель ТОС «Спутник Владивостока» Владимир ШУМСКОВ сообщил о достижениях территориального общественного самоуправления в частном секторе, когда совместными усилиями общественникам удалось решить вопрос вывоза мусора.

Дискуссионная часть форума затронула самый широкий спектр вопросов, касающихся жизни города. Участники обсудили проблемы и перспективы ТОСов, обеспечение доступной среды для инвалидов, механизмы общественного контроля в сфере дорожного хозяйства и другие актуальные темы. Депутат Законодательного Собрания Юрий КОРСАКОВ напомнил, что во многом благодаря вниманию граждан, принимающих активное участие в реализации проекта «Безопасные дороги», Приморье вышло на первое место среди регионов ДВФО по снижению травматизма и смертности от ДТП. Руководитель общественной организации «Ковчег» Артем МОИСЕЕНКО попросил содействия в выделении земельного участка под реализацию проекта «Инвалето» по организации летнего отдыха на берегу моря людей с ограниченными возможностями здоровья.

Самые актуальные предложения и замечания вошли в резолюцию, составленную по итогам мероприятия. «Гражданский форум - одна из важных площадок для открытого диалога между обществом и властью. Каждый житель Владивостока сегодня должен осознавать ответственность за судьбу нашего родного города, будущее которого зависит от нас», - отметила Елена Новицкая.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.