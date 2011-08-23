Вице-премьер Шувалов инспектирует Приморье

Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ находится в рабочей поездке в Приморье. Вчера он работал в ЗАТО Большой Камень, а сегодня должен принять участие в церемонии закрытия Универсиады.

Первым пунктом поездки первого вице-премьера стал спортивный комплекс «Динамо», где он встретился с тренерами и членами сборной команды России по легкой атлетике, которые проходят во Владивостоке акклиматизацию перед чемпионатом мира по легкой атлетике, который стартует 27 августа в Южной Корее.

И тренеры, и спортсмены сборной отметили, что город Владивосток сильно изменился в лучшую сторону. Однако ему необходима современная спортивная инфраструктура. В свою очередь, первый вице-премьер рассказал, что в России создаются сразу несколько современных спортивных баз. Особо он отметил спортивные объекты, которые возводятся во Владивостоке на территории строящегося кампуса ДВФУ. В течение следующих 4 лет из краевого бюджета на развитие спорта будет выделено более 10 миллиардов рублей.

Игорь Шувалов в ходе рабочей поездки во Владивосток осмотрел строительство театра оперы и балета и кафедрального собора. Строители уже закончили устройство внеплощадочных сетей канализации и водоснабжения, вертикальную планировку. Игорь Шувалов подчеркнул закономерность строительства театра: «Приморье - родина талантливых и знаменитых в нашей стране людей искусства. Создание такого театра во Владивостоке является продолжением многих великих творческих традиций, прекрасная школа для начинающих творческих людей».

Первый вице-премьер также отметил необходимость уделить особое внимание дизайнерским и ландшафтным работам. В частности, рядом с театром необходимо организовать зону отдыха. По мнению Игоря Шувалова, особый акцент необходимо сделать на точечной застройке, но которая не должна доставлять неудобство горожанам и портить внешний вид Владивостока.