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Вице-премьер Шувалов инспектирует Приморье
Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ находится в рабочей поездке в Приморье. Вчера он работал в ЗАТО Большой Камень, а сегодня должен принять участие в церемонии закрытия Универсиады.
Первым пунктом поездки первого вице-премьера стал спортивный комплекс «Динамо», где он встретился с тренерами и членами сборной команды России по легкой атлетике, которые проходят во Владивостоке акклиматизацию перед чемпионатом мира по легкой атлетике, который стартует 27 августа в Южной Корее.
И тренеры, и спортсмены сборной отметили, что город Владивосток сильно изменился в лучшую сторону. Однако ему необходима современная спортивная инфраструктура. В свою очередь, первый вице-премьер рассказал, что в России создаются сразу несколько современных спортивных баз. Особо он отметил спортивные объекты, которые возводятся во Владивостоке на территории строящегося кампуса ДВФУ. В течение следующих 4 лет из краевого бюджета на развитие спорта будет выделено более 10 миллиардов рублей.
Игорь Шувалов в ходе рабочей поездки во Владивосток осмотрел строительство театра оперы и балета и кафедрального собора. Строители уже закончили устройство внеплощадочных сетей канализации и водоснабжения, вертикальную планировку. Игорь Шувалов подчеркнул закономерность строительства театра: «Приморье - родина талантливых и знаменитых в нашей стране людей искусства. Создание такого театра во Владивостоке является продолжением многих великих творческих традиций, прекрасная школа для начинающих творческих людей».
Первый вице-премьер также отметил необходимость уделить особое внимание дизайнерским и ландшафтным работам. В частности, рядом с театром необходимо организовать зону отдыха. По мнению Игоря Шувалова, особый акцент необходимо сделать на точечной застройке, но которая не должна доставлять неудобство горожанам и портить внешний вид Владивостока.
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