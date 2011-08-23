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Арсеньев хочет стать многопрофильным
В Арсеньеве прошло выездное совещание рабочей группы по модернизации моногородов.
Как известно, социально-экономическое развитие и инфраструктура города во многом зависят от заводов «Прогресс» и «Аскольд». Чтобы минимизировать эту зависимость разработан комплексный инвестиционный план, цель которого перевод города на многоотраслевую модель развития.
И сделать это можно за счет диверсификации экономики, промышленности и малого бизнеса.
- В инвестиционный план модернизации в включено 13 инвестиционных проектов, -сказал и.о. мэра Арсеньева Владимир КНИЖНИК. – В 2010 году реализовывалось 9 проектов, в 2011 году реализуется 12. Среди основных – реконструкция производства в авиакомпании «Прогресс». И ОАО «Аскольд».
Но эти проекты не снизят зависимости города от крупнейших заводов. Спасение – в муниципальной программе по развитию малого и среднего предпринимательства. В прошлом году удалось оказать поддержку 74 субъектов малого и среднего предпринимательства, создано 69 постоянных рабочих места, сохранено 648. Предприятия малого бизнеса открыты и по традиционным и новым направлениям деятельности. Это доказывает стремление активных горожан самостоятельно решать проблемы, опираясь на предоставляемые государством возможности.
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