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Депутаты сменили партийную ориентацию
Председатель Думы Дальнегорска и шесть депутатов-коммунистов «перебежали» из КПРФ в «Единую Россию».
Первый секретарь комитета Дальнегорского местного отделения КПРФ, председатель Думы города Александр ТЕРЕБИЛОВ и шесть депутатов-коммунистов подали заявления о выходе из КПРФ. В этот же день все они подали заявления о вступлении в ряды ВПП «Единая Россия», а в адрес краевого комитета КПРФ направили письмо, в котором говорится, что «…исполнительная власть Дальнегорского округа свои негативные шаги и промахи в работе оправдывает тем, что виноваты депутаты-коммунисты. Искусственно создается огромнейший негатив в адрес партии и депутатов. Идя на выборы депутатов, мы давали своим избирателям обещание, что сделаем все возможное для улучшения условий жизни в округе. Именно поэтому мы приняли решение о выходе из Коммунистической партии РФ».
Депутаты-коммунисты Дальнегорска имели в городской Думе большинство голосов (две трети) и протаскивали все нужные Теребилову решения. Так, коммунистическое крыло Думы настаивало на замене прямых выборов мэра избранием его из рядов депутатов и на назначении сити-менеджера для управления городом. Коммунисты задробили решение о проведении в ДГО капремонтов домов и о реконструкции двух водохранилищ и ремонте системы водоснабжения и водоотведения. Непопулярные решения думского большинства вызывали раздражение местной исполнительной власти во главе с мэром Григорием КРУТИКОВЫМ. Слухи ходят, что исполнительная власть добилась того, чтобы «прижали» бизнес Теребилова. Прижали его или нет, посулили ему в «Единой России» некие блага или нет - покажет время.
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