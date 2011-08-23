www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Депутаты сменили партийную ориентацию

23 Августа 2011, 12:39 | Приморье

Председатель Думы Дальнегорска и шесть депутатов-коммунистов «перебежали» из КПРФ в «Единую Россию».

Первый секретарь комитета Дальнегорского местного отделения КПРФ, председатель Думы города Александр ТЕРЕБИЛОВ и шесть депутатов-коммунистов подали заявления о выходе из КПРФ. В этот же день все они подали заявления о вступлении в ряды ВПП «Единая Россия», а в адрес краевого комитета КПРФ направили письмо, в котором говорится, что «…исполнительная власть Дальнегорского округа свои негативные шаги и промахи в работе оправдывает тем, что виноваты депутаты-коммунисты. Искусственно создается огромнейший негатив в адрес партии и депутатов. Идя на выборы депутатов, мы давали своим избирателям обещание, что сделаем все возможное для улучшения условий жизни в округе. Именно поэтому мы приняли решение о выходе из Коммунистической партии РФ».

Депутаты-коммунисты Дальнегорска имели в городской Думе большинство голосов (две трети) и протаскивали все нужные Теребилову решения. Так, коммунистическое крыло Думы настаивало на замене прямых выборов мэра избранием его из рядов депутатов и на назначении сити-менеджера для управления городом. Коммунисты задробили решение о проведении в ДГО капремонтов домов и о реконструкции двух водохранилищ и ремонте системы водоснабжения и водоотведения. Непопулярные решения думского большинства вызывали раздражение местной исполнительной власти во главе с мэром Григорием КРУТИКОВЫМ. Слухи ходят, что исполнительная власть добилась того, чтобы «прижали» бизнес Теребилова. Прижали его или нет, посулили ему в «Единой России» некие блага или нет - покажет время.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru