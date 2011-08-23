Лига спорит с Опорой

Один лагерь, взгляды которого отстаивает «Опора России», выступает против Муниципального правого акта №30, позволяющего властям Владивостока оперативно сносить нелегально установленные торговые точки и другие объекты. Второй поддерживает мэрию, и его представители утверждают, что отмена этого акта приведет к разгулу нелегальных торговцев, из-за чего пострадают законопослушные предприниматели и горожане.

Все началось с обращения Приморского отделения общественной организации «Опора России» в прокуратуру по поводу нарушения прав предпринимателей в ходе подготовки к саммиту АТЭС-2012.

- Генпрокуратура РФ не обнаружила нарушений, о которых говорилось в обращении, - информирует официальное сообщение «Опоры России». – Но оспорены некоторые нормативные правовые акты органов местного самоуправления, противоречащие федеральному законодательству. В число таких нормативных правовых актов попал и пресловутый №30-МПА.

Другими словами, нарушений нет. Администрация действовала правомерно, в рамках законодательства, без нарушений. Но в ходе проверки под сомнение попали некоторые муниципальные акты. В первую очередь - МПА №30, который по предложению администрации Владивостока утвердили депутаты гордумы еще в 2006 году. Документ позволяет оперативно, минуя судебные инстанции, убирать нелегально установленные постройки - торговые точки, старые самостийные гаражи, контейнеры, превратившиеся в «бутики», продовольственные павильоны, пункты приема металлов или будки для охранников, вымогающих деньги за парковку...

- 30 МПА давал возможность без какой-либо компенсации убирать торговые точки. Все это мы считаем неправильным и потому обратились в Генеральную прокуратуру, которая нас поддержала. Нельзя незаконными способами исполнять закон. Отношение к собственности – краеугольный камень любого государства, - пояснил позицию своей организации председатель Приморского отделения «Опоры России» Игорь САВИНОВ. - К нам поступало громадное количество жалоб от предпринимателей, которые работают вполне легально. В основном устно, так как они не хотят ссориться с властью. Но были и письменные заявления.

Однако далеко не все предприниматели поддерживают «Опору России» в этом вопросе.

- Однозначно нужно бороться с нелегальными торговыми точками. Они создают нечестную конкуренцию. В результате страдают законопослушные предприниматели, городской бюджет и горожане, - утверждает президент НП «Лига торговых предпринимателей» Марина ШЕМИЛИНА. – И не нужно кивать на суды. Те, кто имел дело с судами, прекрасно знают, что можно 1,5-2 года судиться за то, чтобы убрать одну нелегальную торговую точку. В конце концов, суд, конечно, постановит снести незаконный павильон. Но через несколько дней ты его снова обнаружишь практически на том же месте, в 3-5 метрах. И надо начинать все сначала.

Именно в целях защиты легального бизнеса, а также для блага горожан на городском уровне был принят 30 МПА, утверждают городские власти. Дело в том, что у хозяев нелегальных объектов нет документов ни на землю, ни на ведение бизнеса, они не платят никаких налогов, в том числе в городскую казну. Их товар может быть сомнительного происхождения. Ни о какой поверке весов или контроле над санитарной чистотой тоже чаще всего речи не идет. Собственника установить редко когда удается – в ларьке сидит девушка, которая «знать не знает, где хозяин», а деньги сдает какому-нибудь Коле, Артуру, Сайрану, который приходит по вечерам. И такие легенды слышали в каждом рейде, рассказывают сотрудники комиссии по сносу нелегальных объектов.

- В такой ситуации составлялся протокол, который рассматривался на специальной комиссии, издавалось и публиковалось на официальном общедоступном сайте распоряжение администрации Владивостока с адресами выявленных объектов, после чего в определенные сроки павильон вывозился на специальную площадку. Если владелец объявлялся, он забирал свой ларек после уплаты штрафа, - пояснили «ЗР» в администрации Владивостока. – Если собственник сразу находился, он мог демонтировать объект сам. Администрация издавала распоряжения исключительно о сносе незаконных объектов. Правда, часть ларьков появлялась на соседней улице уже через неделю. Но был механизм также быстро его демонтировать.

К сожалению, сейчас, по мнению представителей легального бизнеса, под флагом защиты их интересов фактически остановлена борьба с нелегалами. От этого пострадают все горожане. Попробовал бы кто-нибудь поставить свой ларек с товарами без законных документов где-нибудь в европейском или американском городе…

Однако при этом предприниматели акцентируют внимание, что в этой борьбе нужно четко разделять нелегальные торговые точки и временные павильончики, которые вполне легально получили в свое время право на землю, но после переподчинения владивостокской земли краевым органам власти оказались в подвешенном состоянии. Формально, они не имеют документов на землю. Но ставили-то они свои торговые точки в свое время вполне законно, указывают предприниматели и призывают оперативно легализовать их деятельность.

Специалисты предлагают всем – и бизнесу, и власти - определиться, сколько киосков, легких павильонов и невзрачных торговых будочек теперь нужно Владивостоку. И стоит ли, как и в начале 90-х, продолжать практику, когда все остановки, тротуары и пятачки облеплены разномастной торговлей?

Например, было время, когда многим горожанам казалось, что без торговой улицы на Фокина жизни не будет. Ан нет, торговля благополучно обосновалась в других местах, освободив пешеходную прогулочную зону с выходом к морю.

По мнению архитекторов, сейчас также меняется концепция развития Владивостока как европейского города в АТР: «легкая» торговля в павильонах и киосках, конечно, должна остаться и останется, но совсем не в таком количестве, как было! Немалое число временных сооружений, особенно эстетически ущербных, потихоньку должно уступать место стационарной, основательной. Ну, не залеплены в Париже или Сингапуре тротуары железными киосками с шаурмой – туристов и горожан манят витрины нарядных кафешек, булочных и магазинчиков в первых этажах зданий. И это нормальный путь развития цивилизованного города в рамках которого для того же малого бизнеса, вместо железной будки, появляются другие возможности, поясняют специалисты. И облик города тоже становится другим – по-европейски благородным, без провинциальной аляповатости.

Как стало известно «ЗР», на сегодня суд первой инстанции отменил 30-МПА. А с ним - и право демонтажа нелегальных объектов.

- Судебные споры по поводу документа будут продолжены, - заверили в администрации Владивостока.

Кто прав или неправ – решит суд. Но уже сейчас, как грустно шутят специалисты, нелегалы могут плясать ламбаду, ведь для сноса любого незаконного объекта могут понадобиться месяцы и годы, а поставить незаконный ларек – хватит ночи.

Досье "ЗР"

Муниципальный правовой акт «Положение о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, сноса самовольных построек и переноса иных объектов на территории города Владивостока» принят 5 мая 2006 года. Он регулирует отношения, связанные с выявлением и освобождением самовольно занятых земельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления, уполномоченных распоряжаться земельными участками на территории города Владивостока. С момента принятия в документ внесено пять изменений. Последнее в июле 2011 года.