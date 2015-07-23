Депутаты Законодательного собрания Приморья задумались о переносе выборов

На прошлой неделе, 15 июля, Владимир ПУТИН подписал закон об изменении даты выборов в Государственную Думу – на единый День голосования в сентябре. Депутаты Заксобрания Приморья теперь обсуждают сроки выборов очередного созыва ЗС ПК в 2016 году – провести ли их в декабре или же следовать примеру «старших товарищей» из Госдумы и перенести на сентябрь.

Вероятность переноса не исключает вице-спикер краевого парламента, председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат ТЕКИЕВ.

«Думаю, что и для депутатов Законодательного Собрания произойдет то же самое. Дата выборов в краевой парламент (срок полномочий действующего созыва заканчивается в декабре 2016 года) также будет перенесена на сентябрь, - приводит его слова агентство «ПримаМедиа». – Мы избирались вместе Госдумой и должны последовать примеру старших товарищей».

Депутаты фракции ЛДПР еще не определились с позицией. Зато мнение члена фракции КПРФ в ЗС ПК Владимира БЕСПАЛОВА резко негативное:

- Июль, август, сентябрь - люди в отпусках, люди на дачах, люди занимаются детьми. Сейчас решение о переносе принято, но о нем знают менее 40% жителей Владивостока. Это пример того, как определенные силы в Госдуме, администрации президента, ЦИК хотят провести выборы «тихо». Но еще больше нас волнует досрочное голосование: снова придут голосовать 25% жителей. Стройными рядами придут военные, бюджетники, силовики. Кто-то хочет зарегулировать выборы, сделать их незаметными. В декабре были бы совсем другие результаты…

Газета «Золотой Рог», Владивосток.