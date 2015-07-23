Российские экипажи "Мистралей" расформировали

Экипажи двух вертолетоносцев типа «Мистраль», так и не переданных российской стороне Францией, были расформированы. Моряки продолжат службу на других кораблях ТОФ, сообщает газета "Золотой Рог".

Недавно у моряков из числа членов экипажа вертолетоносцев закончился второй в 2015 году 60-дневный отпуск. Предыдущий начался в первых числах января, после прибытия российских моряков из французского Сен-Назера, где они обучались управлению вертолетоносцем и ожидали его передачи российской стороне. Экипаж первого построенного для России вертолетоносца «Владивосток» находился в Санкт-Петербурге. Неопределенность и сниженное денежное довольствие пагубно повлияли на настроения в коллективе, и часть моряков собиралась подавать рапорты на увольнение или перевод.

На сегодняшний день ситуация вокруг десантных кораблей «Владивосток» и «Севастополь» близка к развязке. По сообщениям СМИ, Москва и Париж подготовили проект соглашения по урегулированию финансовых вопросов, возникших из-за отказа Франции поставить «Мистрали». Наиболее вероятно, что российская сторона получит денежную компенсацию за корабли согласно условиям контракта, заключенного в июне 2011 года, - 1,2 млрд евро. А экипаж «Владивостока» вернется в Тихоокеанский флот.

Похоже, решился вопрос и по использованию судовых вертолетов, производство которых было начато, в частности, на Арсеньевской АК «Прогресс». Как сообщает издание «Интерфакс», Тихоокеанский флот ВМФ Российской Федерации пополнился новым корветом, который по спецзаказу изготовили на Амурском судостроительном заводе и дали ему название «Совершенный». Официальный представитель завода рассказал, что в церемонии спуска судна на воду приняли участие представители Тихоокеанского флота, а для спуска корабля на воду прибыл камчатский экипаж, который должен был принять судно.

Новый корвет, а также все последующие экземпляры на вооружении имеют противокорабельный ракетный комплекс «Уран», который бьет на расстояние до 130 км, на нем установлены зенитно-ракетный комплекс «Редут» и восемь торпед «ТА Пакет-НК». Кроме того, палуба корвета оснащена взлетно-посадочной площадкой, которая рассчитана для посадки противолодочного вертолета Ка-27 - так называемый «Катран».

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.