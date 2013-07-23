Администрация Владивостока сможет распоряжаться земельными участками под строительство объектов соцзначения

Новая инициатива губернатора Приморского края подтолкнет развитие во Владивостоке социальной сферы.

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ 15 июля внес поправки в закон «О регулировании земельных отношений в Приморском крае» на рассмотрение краевого Законодательного Собрания. Эксперты предрекают, что Владивосток в этой связи ожидает строительный бум. В первую очередь он коснется объектов социального значения.

С начала 2013 года в Приморье создано более одной тысячи мест для дошкольников. Это статистика по нескольким муниципальным образованиям, включая Владивосток, Находку, Фокино, Партизанский и Михайловский районы. Строительные и восстановительные работы на этот год запланированы еще в 15 муниципальных образованиях края. Однако очереди на получение мест в детские сады, особенно в крупных городах Приморья, все еще остаются. Особенно дефицит детских садов ощущается во Владивостоке.

Предлагаемые законопроектом изменения станут дополнительной мерой для решения вопроса ликвидации очереди в детские сады. Согласно внесенным поправкам, администрация Владивостока теперь сможет осуществлять распоряжение земельными участками под строительство объектов социального значения, государственная собственность которых ранее была не разграничена. В первую очередь - это участки под строительство детских садов и школ.

Председатель Приморского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности думы города Владивостока Дмитрий СУЛЕЕВ надеется, что передача неразграниченных земель в управление администрации Владивостока сократит сроки согласований, необходимых для начала строительства.

- Перед Владивостоком стоит задача масштабной жилищной застройки, - отметил депутат. - Как председатель профильного комитета городской думы, не могу не отметить, что управление землей по закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» относится к полномочиям власти муниципальных образований. В распоряжение края земли административного центра перешли в тот момент, когда между прежним главой города Владимиром НИКОЛАЕВЫМ и прежним главой края Сергеем ДАРЬКИНЫМ возникли трения. Претензии к качеству управления земельными отношениями в адрес Владимира Николаева возникли тогда и со стороны правоохранительных органов. На сегодняшний день ситуация исчерпана. Между нынешним руководством краевой и городской администраций сложились нормальные рабочие отношения. Намерение губернатора по передаче, а точнее по возвращению земель в ведение муниципальных структур города Владивостока, выглядит вполне логичным. На мой взгляд, упрощение процедуры по выделению участков для строительства социальных объектов - детских садов и жилья - это бесспорный плюс.

На подготовку правок в действующий закон ушло всего два месяца. Напомним, что впервые о своем намерении внести на рассмотрение краевого парламента новый законопроект Владимир Миклушевский говорил в конце мая, выступая перед законодателями с Посланием.

«Глава региона считает, что социальная сфера Владивостока сегодня развивается недостаточно интенсивно. Поправки в существующий законопроект позволят существенно упростить процесс предоставления участков под строительство социально важных объектов. Теперь у города есть все необходимое для развития социальной сферы, и губернатор будет требовать от администрации Владивостока отчета по исполнению данного законопроекта», - прокомментировал пресс-секретарь губернатора Приморского края Сергей НЕХАЕВ.

Инициатива губернатора принесет и другие позитивные перемены жителям Владивостока. Передача Владивостоку земель, предназначенных под временные объекты, позволит избавить его жителей от стихийного появления киосков и торговых павильонов в самых неподходящих местах - скверах, вблизи школ и детских площадок, в центре города, вдоль дорожных магистралей и т. п. А добросовестным предпринимателям упростит процесс оформления земли в аренду.

Сергей КУЗЬМИН, газета "Золотой Рог", Владивосток.