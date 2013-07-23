www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Строительство
Распечатать

Администрация Владивостока сможет распоряжаться земельными участками под строительство объектов соцзначения

23 Июля 2013, 11:24 | Приморье

Новая инициатива губернатора Приморского края подтолкнет развитие во Владивостоке социальной сферы.

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ 15 июля внес поправки в закон «О регулировании земельных отношений в Приморском крае» на рассмотрение краевого Законодательного Собрания. Эксперты предрекают, что Владивосток в этой связи ожидает строительный бум. В первую очередь он коснется объектов социального значения.

С начала 2013 года в Приморье создано более одной тысячи мест для дошкольников. Это статистика по нескольким муниципальным образованиям, включая Владивосток, Находку, Фокино, Партизанский и Михайловский районы. Строительные и восстановительные работы на этот год запланированы еще в 15 муниципальных образованиях края. Однако очереди на получение мест в детские сады, особенно в крупных городах Приморья, все еще остаются. Особенно дефицит детских садов ощущается во Владивостоке.

Предлагаемые законопроектом изменения станут дополнительной мерой для решения вопроса ликвидации очереди в детские сады. Согласно внесенным поправкам, администрация Владивостока теперь сможет осуществлять распоряжение земельными участками под строительство объектов социального значения, государственная собственность которых ранее была не разграничена. В первую очередь - это участки под строительство детских садов и школ.

Председатель Приморского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности думы города Владивостока Дмитрий СУЛЕЕВ надеется, что передача неразграниченных земель в управление администрации Владивостока сократит сроки согласований, необходимых для начала строительства.

- Перед Владивостоком стоит задача масштабной жилищной застройки, - отметил депутат. - Как председатель профильного комитета городской думы, не могу не отметить, что управление землей по закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» относится к полномочиям власти муниципальных образований. В распоряжение края земли административного центра перешли в тот момент, когда между прежним главой города Владимиром НИКОЛАЕВЫМ и прежним главой края Сергеем ДАРЬКИНЫМ возникли трения. Претензии к качеству управления земельными отношениями в адрес Владимира Николаева возникли тогда и со стороны правоохранительных органов. На сегодняшний день ситуация исчерпана. Между нынешним руководством краевой и городской администраций сложились нормальные рабочие отношения. Намерение губернатора по передаче, а точнее по возвращению земель в ведение муниципальных структур города Владивостока, выглядит вполне логичным. На мой взгляд, упрощение процедуры по выделению участков для строительства социальных объектов - детских садов и жилья - это бесспорный плюс.

На подготовку правок в действующий закон ушло всего два месяца. Напомним, что впервые о своем намерении внести на рассмотрение краевого парламента новый законопроект Владимир Миклушевский говорил в конце мая, выступая перед законодателями с Посланием.

«Глава региона считает, что социальная сфера Владивостока сегодня развивается недостаточно интенсивно. Поправки в существующий законопроект позволят существенно упростить процесс предоставления участков под строительство социально важных объектов. Теперь у города есть все необходимое для развития социальной сферы, и губернатор будет требовать от администрации Владивостока отчета по исполнению данного законопроекта», - прокомментировал пресс-секретарь губернатора Приморского края Сергей НЕХАЕВ.

Инициатива губернатора принесет и другие позитивные перемены жителям Владивостока. Передача Владивостоку земель, предназначенных под временные объекты, позволит избавить его жителей от стихийного появления киосков и торговых павильонов в самых неподходящих местах - скверах, вблизи школ и детских площадок, в центре города, вдоль дорожных магистралей и т. п. А добросовестным предпринимателям упростит процесс оформления земли в аренду.

Сергей КУЗЬМИН, газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Сергей Кузьмин
Теги: земля  детсад  строительство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru