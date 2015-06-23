Приморье отличилось по выполнению майских указов президента

Приморский край занял первое место среди всех регионов России по исполнению майских указов президента в социальной сфере. Рейтинг составлен компанией «Медиалогия». В шорт-лист исследования вошли всего 10 регионов. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», Приморье в нем занимает первое место.

Речь идет об исполнении Указов Президента «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», «О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации», «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

Второе место в рейтинге, по версии экспертов, занимает Нижегородская область. На третьей строчке - Москва.

Как отметили эксперты, зарплата в бюджетных отраслях Приморья за три года в среднем увеличилась в 1,5 раза. С начала реализации Указов почти 8 миллиардов рублей было направлено на повышение заработной платы бюджетников региона. Самое значительное повышение зарплаты педагогов произошло в дошкольных учреждениях. Почти в два раза увеличилась средняя зарплата у социальных работников и специалистов учреждений культуры. В 1,5 раза выросла зарплата у специалистов здравоохранения.

Также результаты регулярного мониторинга подтверждают, что целевые показатели параметров повышения зарплаты выполнены практически по всем категориям работников сферы образования, перечисленных в указах. Помимо этого, глава Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ обсудил с главами муниципалитетов вопрос своевременной выплаты зарплат работникам образования и расходование краевой субвенции на эти цели.

Отметим, в этом году бюджет Приморья остается социально-ориентированным – более 75 процентов расходов планируется направить на поддержку и развитие социальных сфер: образования, здравоохранения, спорта, культуры, адресную социальную поддержку населения.

Действующим бюджетом Приморья предусмотрено исполнение «майских» Указов Президента. Эта ответственность находилась и остается под личным контролем Губернатора края Владимира Миклушевского.

Так, в частности, в 2015 году расходы на меры социальной поддержки приморцев существенно увеличены. Если в прошлом году на эти цели было израсходовано 15,8 миллиарда рублей краевых и федеральных средств, то в нынешнем планируют направить 19,1 миллиарда рублей.

По информации департамента труда и социального развития Приморья, в 2015 году в регионе действуют 53 меры социальной поддержки. Из наиболее популярных – субсидии и ежемесячные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг, региональная доплата к пенсии, единовременная выплатам всем пенсионерам, материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также ежемесячные денежные выплаты льготникам.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.