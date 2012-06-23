www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Администрация Приморского края и ОАО «Газпром» подписали соглашение о сотрудничестве

23 Июня 2012, 18:01 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня, ZRPRESS. 22 июня губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее широкие перспективы развития газовой и газоперерабатывающей отрасли на территории Приморья и улучшение качества жизни населения края.

Соглашением предусмотрено развитие новой для Приморского края отрасли - газовой промышленности, которая позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции и обеспечить новые рабочие места для населения.

Газпром планирует создание мощностей по производству сжиженного углеводородного газа (СУГ), сжиженного природного газа (СПГ) и компримированного (сжатого) природного газа (КПГ). Согласно программе газификации региона на 2012 -2015 годы, «Газпром» обеспечит строительство 196,8 километров газопроводов-отводов и межпоселковых газопроводов, а администрация края, в том числе — строительство Находкинской ТЭЦ.

«Реализация данных проектов позволит не только снизить стоимость газа для конечных потребителей, но и улучшить качество жизни населения края. Будут созданы новые рабочие места, обеспечены дополнительные налоговые поступления в бюджет края», - подчеркнул губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Стороны намерены сотрудничать в области социально-экономического развития Приморья, развития научно-технического и энергетического потенциала края, стимулирования инвестиционных проектов, финансирования строительства объектов социального назначения. В целях развития промышленного и научного потенциала Приморского края «Газпром» будет привлекать к реализации проектов предприятия и организации, расположенные на территории региона.

Напомним, впервые соглашение о сотрудничестве между администрацией Приморского края и компанией «Газпром» было заключено в 2005 году сроком на 5 лет.

Новое соглашение предусматривает значительное расширение сферы сотрудничества. А к концу 2012 года руководство Приморского края и ОАО «Газпром» подпишут договор, закрепляющий конкретные формы сотрудничества и ответственность каждой из сторон, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru