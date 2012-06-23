Администрация Приморского края и ОАО «Газпром» подписали соглашение о сотрудничестве

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня, ZRPRESS. 22 июня губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее широкие перспективы развития газовой и газоперерабатывающей отрасли на территории Приморья и улучшение качества жизни населения края.

Соглашением предусмотрено развитие новой для Приморского края отрасли - газовой промышленности, которая позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции и обеспечить новые рабочие места для населения.

Газпром планирует создание мощностей по производству сжиженного углеводородного газа (СУГ), сжиженного природного газа (СПГ) и компримированного (сжатого) природного газа (КПГ). Согласно программе газификации региона на 2012 -2015 годы, «Газпром» обеспечит строительство 196,8 километров газопроводов-отводов и межпоселковых газопроводов, а администрация края, в том числе — строительство Находкинской ТЭЦ.

«Реализация данных проектов позволит не только снизить стоимость газа для конечных потребителей, но и улучшить качество жизни населения края. Будут созданы новые рабочие места, обеспечены дополнительные налоговые поступления в бюджет края», - подчеркнул губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Стороны намерены сотрудничать в области социально-экономического развития Приморья, развития научно-технического и энергетического потенциала края, стимулирования инвестиционных проектов, финансирования строительства объектов социального назначения. В целях развития промышленного и научного потенциала Приморского края «Газпром» будет привлекать к реализации проектов предприятия и организации, расположенные на территории региона.

Напомним, впервые соглашение о сотрудничестве между администрацией Приморского края и компанией «Газпром» было заключено в 2005 году сроком на 5 лет.

Новое соглашение предусматривает значительное расширение сферы сотрудничества. А к концу 2012 года руководство Приморского края и ОАО «Газпром» подпишут договор, закрепляющий конкретные формы сотрудничества и ответственность каждой из сторон, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.