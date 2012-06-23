www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.23 р. 100 JPY: 57.22 р.
EUR: 73.71 р. 10 CNY: 95.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

В рамках ПМЭФ подписано соглашение о привлечении инвестиций в Приморский край

23 Июня 2012, 17:57 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня, ZRPRESS. 22 июня в рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Приморского края и ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

«Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» - это государственный институт, специально созданный в целях привлечения инвестиций в развитие субъектов Дальнего Востока.

Как отметил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, заключенное соглашение позволит формировать инвестиционные проекты, планируемые к реализации на условиях государственно-частного партнерства, на основе согласованных с администрацией инвестиционных предложений. Фонд будет оказывать содействие в разработке необходимых документов для рассмотрения возможности финансирования данных инвестиционных проектов в соответствии с требованиями Госкорпорации «Внешэкономбанк», в том числе с использованием механизмов концессионных соглашений и особых экономических зон.

Инструменты поддержки – ООО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» также включают инвестиционное консультирование проектов государственно-частного партнерства, комплексную подготовку соответствующих специалистов, финансирование комплексных проектов развития территории и инвестиционную поддержку отдельных проектов городского и регионального развития, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Как подчеркнул Владимир Миклушевский, достигнутое соглашение определяет стратегическое партнерство и направлено на развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества сторон в области инвестиционной деятельности, на решение приоритетных задач социально-экономического развития Приморского края, укрепления его экономического и промышленного потенциала.

Досье: Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ежегодная международная конференция по вопросам экономики и бизнеса. Каждый год на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), проходящем под патронатом Президента Российской Федерации, собирается более 2500 представителей политических и деловых кругов, ведущих ученых, представителей общественности и средств массовой информации со всего мира, чтобы обсудить ключевые актуальные вопросы, стоящие перед Россией и всем миром.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru