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В рамках ПМЭФ подписано соглашение о привлечении инвестиций в Приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 23 июня, ZRPRESS. 22 июня в рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Приморского края и ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».
«Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» - это государственный институт, специально созданный в целях привлечения инвестиций в развитие субъектов Дальнего Востока.
Как отметил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, заключенное соглашение позволит формировать инвестиционные проекты, планируемые к реализации на условиях государственно-частного партнерства, на основе согласованных с администрацией инвестиционных предложений. Фонд будет оказывать содействие в разработке необходимых документов для рассмотрения возможности финансирования данных инвестиционных проектов в соответствии с требованиями Госкорпорации «Внешэкономбанк», в том числе с использованием механизмов концессионных соглашений и особых экономических зон.
Инструменты поддержки – ООО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» также включают инвестиционное консультирование проектов государственно-частного партнерства, комплексную подготовку соответствующих специалистов, финансирование комплексных проектов развития территории и инвестиционную поддержку отдельных проектов городского и регионального развития, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Как подчеркнул Владимир Миклушевский, достигнутое соглашение определяет стратегическое партнерство и направлено на развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества сторон в области инвестиционной деятельности, на решение приоритетных задач социально-экономического развития Приморского края, укрепления его экономического и промышленного потенциала.
Досье: Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ежегодная международная конференция по вопросам экономики и бизнеса. Каждый год на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), проходящем под патронатом Президента Российской Федерации, собирается более 2500 представителей политических и деловых кругов, ведущих ученых, представителей общественности и средств массовой информации со всего мира, чтобы обсудить ключевые актуальные вопросы, стоящие перед Россией и всем миром.
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